Saludos a los alumnos laosianos (Fuente: baonghean.vn)

Nghe An, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Nghe An se convertirá en la primera localidad en recibir a alumnos de secundaria de las provincias de Laos a partir del año escolar 2023-2024, informó el Departamento provincial de Educación y Formación.En consecuencia, el internado número 2 para minorías étnicas de Nghe An recibirá a 31 estudiantes laosianos procedentes de las provincias de Xiangkhouang, Houaphanh, Bolikhamxai, Vientiane, Savannakhet y Khammouane.Desde 2012, Nghe An ha asignado siete millones de dólares para ayudar a las provincias de Laos en la formación de recursos humanos. También ha otorgado becas a mil 157 funcionarios y estudiantes laosianos en universidades y colegios locales.Los estudiantes laosianos recibirán una formación en vietnamita durante un período de 10 meses en la escuela pedagógica de Nghe An. Una vez finalizado, quienes sean funcionarios regresarán a sus respectivos cargos y continuarán con sus labores. Los estudiantes restantes, en función de su dominio del idioma vietnamita, sus preferencias y sus necesidades de formación, serán seleccionados para realizar estudios especializados en varias universidades de Nghe An./.