En un acto de firma de cooperación entre empresas de los dos países (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Long An disfruta de buenas relaciones de cooperación con entidades, organizaciones y empresas de Corea del Sur, destacó Nguyen Van Ut, vicepresidente de su Comité Popular provincial, después de su visita a Corea del Sur del 22 al 26 de abril.

Durante su visita, la delegación de Long An entregó cartas de intención sobre cooperación con muchas organizaciones y empresas surcoreanas, incluidas aquellas sobre cooperación entre Long An y JDC-Saigontel-Zennith en el desarrollo de parques de alta tecnología; el estudio sobre inversión en proyectos ambientales para desarrollar la economía circular en Long An.

Se trata de una premisa importante que abre la posibilidad de recibir una ola de inversiones surcoreanas de alta calidad en Long An, especialmente en el desarrollo de infraestructura y alta tecnología.

Durante su estancia en Corea del Sur, la comitiva se reunió con el gobernador de la provincia de Jeju sobre el potencial de cooperación en el desarrollo económico, cultural y social entre las dos localidades.

También participó en Seúl en la Conferencia de promoción de inversiones - potencial y oportunidades para el desarrollo de infraestructuras a largo plazo, que reunió a un centenar de empresas surcoreanas.

Corea del Sur figura actualmente entre los principales socios de Long An, ocupando el tercer lugar entre 40 países y/o territorios que invierten en la provincia sureña con 208 proyectos y más de 975 millones de dólares por capital registrado.

En el primer trimestre de 2024, la provincia registró seis proyectos surcoreanos por un total de más de 26,4 millones de dólares./.