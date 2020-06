Turismo en Da Nang (Fuente:VNA)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA) - Las tres localidades vietnamitas de Da Nang, Thua Thien-Hue y Quang Nam, trabajarán juntas para reactivar el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.En virtud de un acuerdo firmado en la ciudad de Hue, de la provincia de Thua Thien-Hue, esta localidad, su vecina de Quang Nam y la ciudad de Da Nang acordaron fortalecer los vínculos y la cooperación en la industria y promover las potencialidades de cada localidad.Thua Thien-Hue, Da Nang y Quang Nam planean adoptar políticas más preferenciales para implementar efectivamente el programa conjunto de estímulo turístico que busca promocionarse como destinos seguros y amigables entre los visitantes.También se comprometieron a ofrecer buenas ofertas y descuentos a turistas y agencias de viajes, al tiempo que conectan sus propios productos para desarrollar una cadena regional de servicios turísticos y anunciarlos en los canales de medios locales y centrales.El director de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Trung Khanh, dijo que ese programa responde a la directiva del primer ministro Nguyen Xuan Phuc de impulsar los viajes nacionales y el programa "Los vietnamitas viajan a Vietnam" iniciado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para adaptarse a la "nueva normalidad" después de que el coronavirus esté bajo control.El programa demuestra la determinación de los dirigentes de esas localidades para impulsar el turismo, no solo en el centro de Vietnam, sino también en todo el país, agregó.Xuan Khanh instó a las asociaciones de turismo y las compañías de viajes a cooperar estrechamente para traducir el programa en realidad y crear nuevos productos interesantes para los turistas.Las tres localidades son famosas por sus playas y algunas de las herencias culturales más bellas del mundo como el Complejo de Monumentos de Hue, la Música de la Corte Real de Hue, la Ciudad Antigua de Hoi An y el Santuario de My Son./.