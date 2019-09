Isla de cigüeñas en Thanh Mien, Hai Duong

Hai Duong, Vietnam (VNA)- Ubicado en el suroeste de la provincia de Hai Duong, el distrito de Thanh Mien está dotado de un paisaje poético e idílico típico del Delta del Río Rojo, junto con una rica historia y tradiciones culturales, como se ve en sus numerosos sitios culturales e históricos.



Una de las reliquias históricas y culturales más prestigiosas de Thanh Mien, y también de la provincia norteña de Hai Duong, es el Templo Dong en la homónima aldea, comuna Thanh Tung, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Hai Duong.



Construido en el siglo XVI, el templo fue restaurado por primera vez en el siglo XVIII. Su estructura de madera especial incluye esculturas de dragones y patrones de perlas con grabados típicos de la dinastía Hau Le (1428-1789).



El Templo Dong se estableció para adorar a Nguyen Phuc y Do Uong, dos hombres honorables y famosos del rey Le Thanh Tong y el reinado de Phuc Mac en los siglos XV y XVI, respectivamente.



A la izquierda del templo hay un túnel secreto utilizado como refugio para los soldados vietnamitas durante la guerra de resistencia contra los colonialistas franceses.



El túnel, construido durante la década de 1940, tiene tres metros de profundidad, ocho metros de anchura y 25 metros de longitud.



La aldea Dong también alberga una importante reliquia histórica, que es el sitio conmemorativo dedicado a Nguyen Luong Bang (1904-1979), quien ocupó el cargo de Vicepresidente de Vietnam de 1969 a 1979.



Nguyen Luong Bang nació en el seno de una familia pobre con tradiciones patrióticas en la aldea Dong. A lo largo de su vida utilizó el alias Anh Ca y Sao Do. Se unió al Partido Comunista en octubre de 1929. Después de la Revolución de agosto, ocupó el cargo de Director General del Banco Nacional de Vietnam, primer embajador de Vietnam en la Unión Soviética (1953-1956) y de jefe de la Comisión Central para la Inspección del Gobierno (1956). En septiembre de 1969, fue elegido vicepresidente de Vietnam.



El sitio conmemorativo fue construido en su pueblo natal en 1996.



A unos 16 kilómetros del templo Dong se encuentra la isla de cigüeñas Chi Lang Nam, que es un sitio de reliquia nacional reconocido.



Con una superficie total de más de 31,6 ha, la isla se encuentra en medio del lago An Duong en la comuna de Chi Lang Nam.



La isla alberga unas 170 especies de flora y fauna. Desde el noveno mes del calendario lunar hasta el cuarto mes del próximo año, miles de cigüeñas, garzas y otras aves acuáticas acuden al lugar en busca de alimento. Se estima que alrededor de 16 mil cigüeñas y seis mil garzas están haciendo sus nidos en la isla.



La isla Chi Lang Nam ha sido designada como un destino de ecoturismo. En la actualidad, ya recibe miles de visitantes al año.



No muy lejos de Chi Lang Nam se encuentra el pueblo Hoi Yen, conocido por sus fideos de arroz seco. Los aldeanos comenzaron a fabricar el producto a fines del siglo XVIII. Los visitantes pueden intentar hacer los fideos, desde seleccionar el arroz adecuado, remojar y moler el arroz, esparcir la harina en una capa delgada, colocar el papel de arroz al aire libre para que se seque y cortar el papel de arroz en tiras finas.



La isla de cigüeñas y el pueblo Hoi Yen han sido incluido en varios recorridos que llevan a los visitantes a través de muchas atracciones en varios distritos de Hai Duong. Una de ellas es el recorrido basado en la comunidad que comienza desde la isla Chi Lang Nam a través de Cho Giao (mercado Giao), el templo Mau, huertos locales y termina en el pueblo de fideos de arroz Hoi Yen.



Además del gran potencial, la expansión de la red de transporte en Hai Duong en los últimos años está abriendo grandes oportunidades para que el distrito de Thanh Mien desarrolle el turismo, contribuyendo así al desarrollo social y económico local./.

VNA