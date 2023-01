Quang Binh, Vietnam (VNA)- Apodada el “reino de las cuevas”, la provincia central de Quang Binh alberga más de 300 grutas, incluida la caverna natural más grande del mundo, Son Doong. Aprovechando estas ventajas, las autoridades locales han decidido apostar por estas maravillas para desarrollar el turismo, especialmente crear circuitos de turismo vivencial en el sistema de cuevas de su tierra natal.Son Doong es la cueva más famosa de Quang Binh, aunque sus otras 300 cavidades, incluidas Phong Nha, Thien Duong, Tien Son, En y Toi, entre otras, son también tesoros que merecen ser explorados por los turistas al llegar a esta localidad.Ubicado a 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Dong Hoi, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang se encuentra en la parte norte de la cordillera de Truong Son. Adjunto administrativamente al distrito de Bo Trach, ha sido clasificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Natural de la Humanidad. Y por una buena razón: es una de las dos áreas kársticas más grandes del mundo, con una superficie total de 200 mil hectáreas, incluidas 85 mil 754 hectáreas en su zona “de núcleo” y 195 mil 400 en su zona “de amortiguamiento”.Su particularidad radica en las estructuras kársticas que datan de varios millones de años, en sus numerosas cavidades y arroyos subterráneos. Las cuevas de Phong Nha-Ke Bang son auténticos laberintos con sus estalactitas y estalagmitas, sus piedras a las que la erosión ha dado formas inesperadas, y sus paredes escarpadas. Nguyen Phuong Thanh, una turista proveniente de la provincia central de Nghe An, compartió: “Ya he visitado Phong Nha varias veces, pero esta gira actual me ha traído muchas sorpresas. Trepamos y descubrimos como quisimos. Estoy muy feliz de haber participado de un circuito de turismo vivencial en este parque”.A principios de 2022, el Centro Turístico de Phong Nha-Ke Bang desarrolló un nuevo circuito que permite a los turistas descubrir las cuevas a bordo de kayaks. Nguyen Trung Thanh, que vino de la ciudad de Hue, participó de este tour y comentó: “Ya conocía las cuevas de Phong Nha, Son Doong y En. La pandemia de covid-19 me había impedido regresar, pero esta vez estoy feliz de presentarle a Phong Nha a mi familia. ¡Es simplemente genial; los paisajes y los servicios son impecables!”Al caer la tarde, los visitantes reman por el río subterráneo conocido más largo del mundo. Contemplan las estalactitas y estalagmitas, los caracteres que la gente de la antigua Champa grabó en las paredes, descubren el bosque primario de Phong Nha-Ke Bang y acampan al borde de un arroyo. El Centro Turístico Phong Nha-Ke Bang también ha creado un circuito nocturno. Los entusiastas del turismo de naturaleza y aventura no deben perder esta oportunidad, anunció Hoang Trung Thanh, gerente del referido centro.“Creamos este circuito para diversificar nuestra oferta y permitir que los turistas descubran las cuevas por la noche. Anteriormente, los que visitaban Phong Nha dudaban en pasar la noche allí porque no encontraban nada interesante que hacer. Así que, a partir de este Tet (Año Nuevo Lunar), tendrán tres opciones donde elegir, para lo cual hemos creado dos circuitos para los clientes: uno de día y otro de noche”.Además de las cuevas de Phong Nha-Ke Bang, el otro destino de Quang Binh que hace soñar a los amantes de las profundidades es Soon Doong. En 1990, un guardabosque local descubrió su entrada y en 2009 un equipo de expedición de espeleología británico-vietnamita, dirigido por Howard Limbert, llevó a cabo un trabajo inicial de exploración y mapeo que se publicó en la revista National Geographic ese mismo año. Luego, los exploradores afirmaron que Son Doong era la cueva kárstica natural más grande del mundo.En 2013, el Libro Guinness de los Récords la incluyó simplemente como la cueva natural más grande del mundo. De hecho, la cavidad tiene una longitud de casi 9 kilómetros, un techo enorme y un volumen total de 38 millones y medio de metros cúbicos. Pero, sobre todo, lo que fascina al mundo entero es que Son Doong alberga estalactitas gigantes de más de 80 metros de altura, un bosque primario en desarrollo, un ecosistema y un clima propios, junto con un río subterráneo que ningún explorador ha seguido hasta el final.Según la prestigiosa revista científica Smithsonian, Son Doong es el destino número 1 del siglo XXI en cuanto a turismo de aventura. Para Vu Dai Thang, secretario del Comité del Partido Comunista de Quang Binh, este reconocimiento es un gran orgullo. Por eso subrayó: “Numerosas revistas turísticas internacionales han posicionado a nuestra provincia entre los 29 destinos más atractivos del planeta. Quang Binh también se incluye en el top de las localidades vietnamitas con mayor atracción turística. Esto es una ventaja para que continuemos promoviendo nuestro punto fuerte. Además, en los últimos años hemos trabajado para mejorar nuestro ambiente de negocios y la calidad de nuestros servicios turísticos”.Con esfuerzos para promover la industria sin humo, en los últimos años Quang Binh ha afirmado gradualmente su marca y ha logrado identificarse claramente en el mapa nacional e internacional del turismo. VNA/VOV