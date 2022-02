El barco de alta velocidad Mai Linh Express (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) El grupo Mai Linh Tay Do ha reanudado las actividades del barco de alta velocidad Mai Linh Express en la ruta fluvial Can Tho-Con Dao luego de más de nueve meses de suspensión, debido a la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con la empresa, un total de 339 pasajeros compraron boletos para el viaje realizado la víspera, alcanzando así el 100 por ciento de su capacidad diseñada.

Los visitantes deben tener un certificado con resultado negativo en la prueba del COVID-19 realizada en las últimas 72 horas y cumplir la declaración médica y el protocolo 5K (Mascarilla, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica), señaló.



Por otro lado, la entidad ha planeado operar en este presente mes cuatro viajes desde la ciudad de Can Tho en el Delta del río Mekong a la isla de Con Dao, en la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau en los días de 19, 22, 24 y 26 y viceversa en 20, 23, 25 y 27.

Con anterioridad, el barco de alta velocidad Superdong en la vía fluvial Tran De (provincia sureña de Soc Trang)- Con Dao también ha iniciado nuevamente sus operaciones, luego de un largo tiempo de suspensión por los impactos epidémicos./.