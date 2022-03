Sun Air es el representante exclusivo de la famosa marca de jets Gulfstream en Vietnam (Foto: Sun Group)

Interior del avión de lujo Gulfstream G400 (Foto: Sun Group)

Dang Minh Truong, presidente de la junta directiva de Sun Group, interviene en la cita (Foto: Sun Group)

Interior del avión de lujo Gulfstream G650 (Foto: Sun Group)

Avión Gulfstream G280 (Foto: Sun Group)

Hanoi (VNA)- La aerolínea vietnamita Sun Air se convirtió en el representante exclusivo de la famosa marca de jets Gulfstream en el país indochino, según un acuerdo firmado hoy en Hanoi entre ambas empresas.A la ceremonia asistieron Wayne Oedewaldt, vicepresidente sénior de Asia Pacífico de Gulfstream , y Julient Nargeot, vicepresidente del Sudeste Asiático de la corporación estadounidense, así como representantes de Sun Group , empresa matriz de SunAir.De acuerdo con el pacto, Sun Air apoyará a Gulfstream en el desarrollo del mercado en Vietnam y, al mismo tiempo, promoverá y presentará las líneas de jets de Gulfstream a clientes potenciales.La primera aerolínea de lujo en Vietnam también ofrecerá servicios de gestión de aeronaves y de alquiler de aviones privados, con jets de negocios con alcance intercontinental, tecnología moderna y espacio de cabina de alta calidad de Gulfstream.Scott Neal, vicepresidente sénior de ventas globales de Gulfstream, destacó el creciente interés en los aviones de Gulfstream en Asia, al manifestar la esperanza de seguir ampliando su mercado en Vietnam.“Sun Air no solo es un cliente importante, sino también un puente para expandir nuestra presencia en este mercado potencial”, resaltó.Mientras, Dang Minh Truong, presidente de la junta directiva de Sun Group, dijo que el acuerdo constituye un hito importante para Sun Air en el desarrollo de la potencial industria de la aviación de alta clase.“Crearemos la experiencia de aviación de lujo sin precedentes en Vietnam”, recalcó, al revelar que el Aeropuerto Internacional de Van Don, en la provincia de Quang Ninh, será el lugar de atraque perfecto para los jets de Gulfstream.“Para Sun Group, construir el Aeropuerto Internacional de Van Don es sentar las bases, y el acuerdo de convertir a Sun Air en el representante exclusivo de la marca Gulfstream en Vietnam constituye el próximo capítulo en su viaje de ingreso en el sector de la aviación de lujo, así como en la creación de productos y experiencias de primera clase en los renglones en los que participa el conglomerado", subrayó Minh Truong.Según el plan, Gulfstream y Sun Air continuarán cooperando para organizar la exhibición de aeronaves " Gulfstream Airshow " en el Aeropuerto Internacional de Van Don en el tercer trimestre de 2022.Con esa actividad, Vietnam atestiguará por primera vez la aparición de una serie de aviones lujosos que se han convertido en un estándar de la industria de la aviación, como G500, G600, G650ER y, especialmente, el jet líder del mercado G700.Se trata de un evento de especial importancia porque será la rara ocasión en que Gulfstream organice un programa fuera de la escala de las exposiciones regulares, lo que promete explotar el mercado de la aviación de Vietnam en particular y de la región en general en la segunda mitad de 2022.La cooperación entre Sun Air y la compañía de aviones de reacción más famosa del mundo, Gulfstream, no solo conectará los productos de mayor calidad de ambas compañías con la élite vietnamita y mundial, sino que también promete brindar a la industria del turismo y la aviación del país indochino una experiencia de lujo./.