En la firma un acuerdo de cooperación entre Sun Group y Marriott International (Foto transmitida por VNA)

Hanoi, 30 oct (VNA)- Los grupos Sun Group, de Vietnam, y Marriott International, de Estados Unidos, firmaron un acuerdo de cooperación para llevar dos de las marcas más lujosas del mundo en la industria hotelera, Ritz Carlton Reserve y The Luxury Collection®, a Hon Thom en isla vietnamita de Phu Quoc.



Se trata de una continuidad de la cooperación entre Sun Group y Marriott International, después de que el proyecto del resort JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, un símbolo de resort de lujo, ganara premios mundiales. También, marca la primera vez que Ritz Carlton Reserve y The Luxury Collection® ponen un pie en Vietnam.



Se espera que la aparición de dos marcas premium de la industria turística convierta a Hon Thom, en particular, y a Phu Quoc, en general, en destinos turísticos de alto nivel reconocidos en el mundo.



Según el acuerdo, Marriott International, una marca que opera más de ocho mil 600 hoteles y resortes lujosos en todo el mundo, gestionará y operará los complejos turísticos Ritz Carlton Reserve y The Luxury Collection® con estándares globales en el sur de la isla Hon Thom.



En el mundo, The Ritz Carlton, conocido como el "hotel de los reyes", es la marca más lujosa de la industria hotelera de Estados Unidos que opera y administra más de 110 hoteles y complejos turísticos prestigiosos en más de 35 países y territorios.



En el nivel más alto de lujo en The Ritz Carlton se encuentra el Ritz Carlton Reserve que son "reservas" exóticas escondidas en los rincones más exquisitos del mundo, ofreciendo a los huéspedes descubrimientos inusuales, emoción de aventuras inesperadas, experiencias de lujo más allá de la imaginación.



Hasta el momento, sólo existen seis resorts de la marca Ritz Carlton Reserve en todo el mundo, ubicados en Dorado (Puerto Rico), Niseko (Japón), Bali (Indonesia), Krabi (Tailandia), Los Cabos (México) y Jiuzhaigou (China); en tanto, Hon Thom, en Phu Quoc, Vietnam, será la séptima instalación de esta marca en el mundo.



Ritz Carlton Reserve Isla Hon Thom constituirá la próxima obra maestra de seis estrellas del rey de los complejos turísticos Bill Bensley y Sun Group. Con 40 villas con superficies de 200 a dos mil metros cuadrados, diseñadas al estilo de las típicas casas polinesias de techos altos en el norte de la isla de Oahu, Hawaii y una combinación entre caracteres modernos, salvajes y liberales.

Por su privacidad y misterio en medio de la hermosa naturaleza, mar y cielo de la isla de perla, el Ritz Carlton Reserve Hon Thom brindará a los huéspedes comodidades sorprendentemente lujosas.



Mientras tanto, The Luxury Collection® es la marca de hoteles de lujo más grande del mundo y posee casi 120 hoteles y complejos turísticos en 35 países y territorios. Cada hotel de The Luxury Collection® refleja una historia única con el encanto único del destino y los tesoros culturales indígenas, brindando el viaje de cada viajero como una película llena de emociones inesperadas.



El Luxury Collection Hotel Hon Thom se ubicará justo al lado de Bai Trao, la playa más hermosa de Hon Thom, con 305 habitaciones, con un área de 50 a 250 m2, diseñado por un equipo de talentosos arquitectos de 10 Design, una unidad de consultoría de diseño de fama mundial.

Foto de ilustración de The Luxury Collection Isla Hon Thom. (Foto transmitida por VNA)

The Luxury Collection Hon Thom lleva la imagen de una vela gigante llena de viento que se extiende hacia el océano.



Se espera que, una vez entre en operación, la obra brinde a los huéspedes comodidades completas de vida y entretenimiento de lujo, como una piscina de olas, área de juegos para niños, tratamientos de gimnasio y spa y restaurantes, entre otros servicios.



En su intervención en la ceremonia de firma, el presidente de la junta directiva de Sun Group, Dang Minh Truong, compartió que la aparición las principales marcas de lujo de Marriott International en el sur de la isla de Phu Quoc demuestra el reconocimiento global a la isla como un destino turístico atractivo y lujoso para turistas que buscan experiencias de clase mundial, en contribución a elevar la conciencia internacional sobre el turismo de lujo y la industria hotelera en Vietnam.



El nuevo apretón de manos entre Sun Group y Marriott International no sólo demuestra la posición y el nuevo atractivo de Phu Quoc como destino lujoso mundial, sino que también aumenta el número total de hoteles, complejos turísticos y campos de golf de Sun Group en Vietnam a 17 instalaciones.



La mayoría de ellos han sido galardonados por prestigiosas organizaciones de premios internacionales, teniendo en cuenta el premio “Top Luxury Resort líder mundial” otorgado por los World Travel Awards 2023 (WTA) al InterContinental Danang Sun Peninsula Resort durante cuatro años consecutivos (2014-2017); JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay- "El resort y spa líder en el mundo", el Hotel de la Coupole MGallery Sa Pa - "Hotel icónico del mundo" o Capella Hanoi - "Hotel boutique de lujo líder en Asia"./.

VNA