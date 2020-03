Quang Nam, Vietnam, (VNA)– El casco antiguo de Hoi An, un sitio del patrimonio mundial en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, dejará de vender boletos para recorridos por sus calles y senderos peatonales arcaicos a partir de hoy, como parte de los esfuerzos por prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2.

Ciudad antigua de Hoi An (Fuente: VNA)

Hoi An registró el 10 de marzo su primer caso de infección, un hombre de 58 años del Reino Unido que viajaba en el vuelo VN0054 junto con otros pasajeros que dieron positivo en las pruebas de detección de la enfermedad.La directora del Centro de Cultura-Deportes e Información-Televisión de Hoi An, Truong Thi Ngoc Cam, informó que la suspensión durará hasta el 31 de marzo y que la ciudad hará los preparativos para recibir nuevamente a los visitantes.A partir de la evolución de la epidemia, la localidad anunciará la reapertura de sus actividades turísticas para garantizar la seguridad de los lugareños y visitantes, dijo.Agregó que, anteriormente, Hoi An también dejó de recibir por un tiempo a los turistas en la isla de Cu Lao Cham, el bosque de cocoteros de Bay Mau, la aldea de cerámica de Thanh Ha y el pueblo de verduras Tra Que.El 11 de marzo, dos turistas franceses, que viajaron a bordo del mismo vuelo con otro caso de infección, fueron puestos en cuarentena concentrada en la localidad. Ambos acababan de visitar Hoi An después de salir de la ciudad turística de Da Lat en la provincia de Lam Dong, en la altiplanicie occidental (Tay Nguyen)./.