Una calle en Bangkok, Tailandia. (Fuente: AP)

Bangkok (VNA)- El Ministerio de Comercio de Tailandia planea liberalizar 10 sectores de servicios este año, incluidos los de telecomunicaciones, centros de tesorería y servicios de cambio de divisas.Se han completado los estudios para liberalizar ocho sectores y el Departamento de Desarrollo Empresarial del ministerio se está preparando para abrir próximamente audiencias públicas para los dos restantes, dijo la directora general del departamento, Auramon Supthaweethum Una vez que se completen estas audiencias públicas, el departamento las presentará al ministro de Comercio, Phumtham Wechayachai, para su consentimiento antes de exponerlas al gabinete para la aprobación final, señaló.La funcionaria dijo que los 10 sectores de servicios están en la Lista 3 de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999. Tras la aprobación del gabinete, las empresas extranjeras en Tailandia que operen en estos servicios ya no necesitarán permiso según la ley.La ley identifica tres listas de actividades en las que la participación extranjera puede estar prohibida o restringida.Las actividades de la Lista 1 son aquellas en las que no se permite operar a los extranjeros por "razones especiales".La Lista 2 cubre las empresas relacionadas con la seguridad nacional, o que afectan las artes y la cultura, la artesanía tradicional y popular, o los recursos naturales y el medio ambiente. Las empresas extranjeras sólo podrán realizar las actividades indicadas en la Lista 2 con la aprobación previa del Gabinete.Las actividades de la Lista 3 son aquellas en las que los nacionales tailandeses aún no están preparados para competir con los extranjeros. Con vistas a participar en actividades de la Lista 3, una empresa extranjera debe solicitar y obtener una licencia comercial extranjera antes de comenzar a operar.En años anteriores, el Ministerio de Comercio emitió regulaciones para eximir a ciertos sectores de servicios del requisito de obtener permiso en virtud de la ley.Este año, los sectores que se espera que sean liberalizados incluyen telecomunicaciones, centros de tesorería, cambio de divisas y servicios de desarrollo de software, añadió Auramon./.