En el acto de entrega. (Fotografía: Nhan Dan)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La Zona de Reliquias Nacionales Especiales del Templo de Tra Co, situada en la ciudad de Mong Cai, de la norteña provincia vietnamita de Quang Ninh, ha sido distinguida como Patrimonio Nacional Especial.

La decisión al respecto del Primer Ministro, fechada el 24 de octubre de 2023, y el certificado de reconocimiento al título fueron entregados a las partes pertinentes por el Comité Popular de Mong Cai en una ceremonia efectuada el 1 de febrero.



Ese templo datado del siglo XVII se ubica en el homónimo barrio de la ciudad de Mong Cai, antes perteneciente a la antigua península de Tra Co. Fue clasificado como Reliquia Histórica-Cultural Nacional en virtud de la Resolución 15-QĐ/VH fechada el 13 de marzo de 1974 del Ministerio de Cultura (actual Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo).



El reconocimiento en 2014, por parte del Comité Popular de Quang Ninh, del templo de Tra Co como una de las 15 atracciones turísticas de Mong Cai, ha propiciado la conservación y la promoción de valores del enclave asociadas con el desarrollo del turismo. La marca de Tra Co se ha consolidado en el mapa turístico municipal, con más de 20 mil visitantes cada año, según el periódico Nhan Dan.



Extendido sobre más de mil 726 metros cuadrados, el conjunto de vestigios de Tra Co alberga un sinfín de objetos de alto valor cultural, histórico y arquitectónico. También guarda huellas de las enormes contribuciones de las generaciones antecesoras en la pasada lucha por la construcción y defensa del país./.