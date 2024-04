Hanoi (VNA)- Truong My Lan, presidenta del grupo inmobiliario Van Thinh Phat, presentó el 26 de abril un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el caso ocurrido entre Van Thinh Phat, el banco comercial Saigon (SCB) y las empresas, unidades y organizaciones pertinentes.En la apelación, My Lan afirmó que se había sumado al proceso de reestructuración de SCB pero que no había malversado sus fondos. Expuso varias razones objetivas de los riesgos que implicaba el proceso y solicitó al tribunal de apelación que reconsiderara los cargos que se le imputaban en el juicio de primera instancia.Muchos otros acusados también han presentado apelaciones ante el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh.Con anterioridad, el 11 de abril, My Lan fue condenada a muerte por "malversación de bienes", a 20 años de prisión por "entrega de sobornos" según el Código Penal de 2015, y a otros 20 años por "violación de las normas sobre préstamos en las operaciones en las instituciones de crédito" según el Código Penal de 1999. La pena acumulativa es la pena de muerte.Además de las sentencias anteriores, el tribunal ordenó a My Lan compensar las deudas pendientes de mil 243 préstamos por valor de 673,85 billones de VND (28 mil millones de dólares) al 17 de octubre de 2022 (fecha en que se procesó el caso) al SCB.Según la acusación de la Fiscalía Suprema Popular, Truong My Lan construyó una vasta red de alrededor de mil filiales y empresas afiliadas bajo el paraguas de Van Thinh Phat , confiando su gestión a familiares. A pesar de no ocupar ningún cargo oficial en el SCB, Truong My Lan era su principal accionista, controlando entre el 85% y el 91,5% de las acciones. Truong My Lan y sus cómplices seleccionaron y designaron a sus familiares para puestos clave en el banco, formaron una serie de unidades de SCB especializadas en préstamos y desembolsos a petición de ella, establecieron y utilizaron miles de empresas "fantasma". El grupo se confabuló con líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos y creó perfiles de préstamos falsos para retirar dinero del banco, entre otros actos.Del 9 de octubre de 2018 al 7 de octubre de 2022, Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de más de 12,6 mil millones de dólares del banco SCB.Los 85 acusados restantes recibieron sentencias que van desde tres años de prisión suspendida hasta cadena perpetua./.