Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La plataforma de viajes digitales Agoda, una red global con cuatro millones de hoteles e instalaciones turísticas, anunció hoy que los turistas surcoreanos se están “enamorando” de las playas de arena fina y aguas azules y cristalinas de Vietnam.En consecuencias, según la plataforma, los cuatro destinos más preferidos de los turistas surcoreanos son Da Nang, Nha Trang, Hoi An y Phu Quoc, lugares famosos con hermosas playas, complejos turísticos de lujo y muchas actividades turísticas atractivas.Vu Ngoc Lam, director nacional de Agoda en Vietnam, afirmó que el atractivo de las playas de Vietnam para los turistas internacionales es innegable, porque responde a la tendencia del turismo hacia pueblos y ciudades costeras vibrantes, hermosas extensiones de playas de arena blanca.Desde la ciudad antigua de Hoi An hasta la isla tropical de Phu Quoc o la dinámica Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam ofrece un panorama diverso de experiencias que a los visitantes surcoreanos les encantan especialmente. Eso queda claramente ilustrado por los datos de viajes de Agoda del último trimestre.Según datos de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam, Corea del Sur sigue siendo el mercado que envía más visitantes a Vietnam en los primeros tres meses de 2024, con más de 1,2 millones de llegadas, un aumento de 10% respecto al mismo lapso de 2019.En particular, sobre la base de que Vietnam y Corea del Sur elevaron sus relaciones a una asociación estratégica integral en 2022, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam y su similar surcoreano firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en promoción del turismo en el periodo 2023-2024./.