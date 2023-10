Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Con una autorización gubernamental, el Comité Popular de la provincia vietnamita de Quang Ninh aprobó un plan piloto sobre la gestión de vehículos turísticos vietnamitas a China a través de la puerta fronteriza internacional de Mong Cai.En coordinación con la parte china, Quang Ninh gestionará también el acceso de los coches turísticos chinos a las ciudades de Mong Cai y Ha Long.Tal proyecto piloto se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.Según la normativa del Comité Popular provincial, el vehículo que participa en esta clase de recorrido turístico es automóviles de máximo nueve asientos, propiedad de individuos o empresas autorizadas.El vehículo debe contar con el logo de la unidad organizadora para su fácil identificación, viajar en grupo, tener un carro liderando la caravana o/y operar según una ruta predeterminada (los vehículos no pueden separarse del grupo y viajar libremente).En cuanto a escala, el número máximo no deberá superar los 10 vehículos por grupo y el tiempo de entrada y circulación de cada automóvil no excederá los cinco días por licencia.La autoridad otorgará una prórroga de hasta tres días más para casos de averías de vehículos o accidentes de tránsito./.