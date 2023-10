Foto de ilustración (Fuente: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Una conferencia de balance del Proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en busca de apoyar a Vietnam a eliminar la tuberculosis se llevó hoy a cabo en la provincia sureña de An Giang.El evento fue organizado por el Centro de Control de Enfermedades de An Giang, en coordinación con la USAID.Tras tres años desplegados en nueve provincias, se detectaron alrededor de 15 mil pacientes de tuberculosis y casi nueve mil casos latentes. El proyecto ofrece apoyo técnico a centros médicos para transferir el tratamiento de la tuberculosis a través del seguro médico y apoyar el 74% de las clínicas en la entrega de medicamentos a los pacientes.En An Giang, provincia que registra el segundo mayor número de pacientes de tuberculosis del país, se reportaron, de marzo de 2020 a septiembre de 2023, más ocho mil 700 casos, incluidos casi dos mil 500 detectados en la comunidad y otros seis mil 240 en los centros médicos.La directora del Departamento de Salud provincial, Phan Van Dien, dijo que el proyecto de USAID ayuda a mejorar el sistema de control de tuberculosis en establecimientos de salud y comunidades, así como la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.Según el subdirector del Comité Directivo para el Programa Nacional contra la tuberculosis Nguyen Hoa Binh, la lucha contra la enfermedad deviene una tarea complicada y requiere la coordinación de todas las partes concernientes.Para mejorar este trabajo, pidió a la provincia que adopte políticas a favor de los pacientes en condiciones difíciles y sin tarjetas de seguro de salud.Aler Grubbs, directora de la USAID , reveló que en 2024, su organizará el proyecto en 16 provincias con alta tasa de enfermos, y continuará apoyando a An Giang en la detección y tratamiento de la enfermedad.A largo plazo, USAID apoyará al Gobierno de Vietnam para eliminar esta enfermedad en 2030, con el objetivo de reducir la tasa de nuevos casos en 90% y la mortalidad en un 95%./.