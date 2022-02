Turistas participantes en el tour en motocicleta (Fuente:Tripadvisor)

Hanoi (VNA)- El viaje en motocicleta desde la ciudad de Hue a Hoi An, en Vietnam, se ubica en el puesto 12 de las 25 mejores experiencias viajeras del mundo, clasificadas por los premios Travelers' Choice Awards de TripAdvisor.El sitio web de información turística dice que andar en moto es la mejor manera de experimentar la vida cotidiana de la gente local y descubrir cosas interesantes en Vietnam.La ruta Hue-Hoi An conecta los dos famosos sitios del patrimonio cultural, que han sido populares entre mochileros y turistas durante muchos años.Esta ruta no solo posee hermosos paisajes naturales, como el Paso de Hai Van, sino que también conecta monumentos famosos como el Palacio Real de Hue, la Tumba de los Reyes de la Dinastía Nguyen, el Puente Trang Tien y la Ciudad Antigua de Hoi An.Según TripAdvisor, reservar un tour en moto para conquistar este camino cuesta alrededor de 75 dólares por persona, con una duración del tour de siete horas y 30 minutos. El viaje parte de la playa de Lang Co antes de conducir al paso de Hai Van, la ciudad de Da Nang, la montaña Ngu Hanh Son y detenerse en Hoi An.Los premios Travelers' Choice de Tripadvisor son un premio anual votado por los viajeros en el sitio. En el ranking de las mejores experiencias de viaje del mundo realizado por TripAdvisor en 2021, también se encuentran la excursión en moto de agua en Dubai, el rafting en aguas bravas a lo largo del río Kaituna en Nueva Zelanda, la ruta en kayak por la reserva Shell Key en la bahía de Tampa en Estados Unidos, y la excursión en las cuevas de Arenales en San Juan, Puerto Rico, entre otros destinos./.