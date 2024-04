Agricultores en la provincia de Lao Cai cosechan canela (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Como el mayor vendedor mundial de canela a partir de 2021, Vietnam necesita una estrategia innovadora para ser un país exportador sostenible de esta especia.



En 2023, Vietnam exportó casi 90 mil toneladas de canela para más 260 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 14,6% en el volumen pero una disminución del 10,7% en el valor, en comparación con 2022.



El año pasado, la canela vietnamita representó el 18,2% de la producción y el 34,4% de la cuota de mercado de exportación a nivel mundial.



La India devino el mayor mercado receptor de este producto vietnamita, al representar el 43,9% de la cuota de mercado, seguida por Estados Unidos y Bangladesh.



En los primeros dos meses de 2024, las exportaciones de canela de Vietnam alcanzaron casi 10 mil 500 toneladas para unos 30 millones de dólares. En particular, las ventas al Reino Unido registraron un repunte de 94,4%.



Hoang Thi Lien, presidenta de la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam, explicó que el potencial del cultivo de canela vietnamita es muy grande debido a las condiciones climáticas y del suelo adecuadas, especialmente en las provincias montañosas del Norte como Yen Bai y Lao Cai y algunas localidades como Thanh Hoa, Nghe An, Quang Ninh y Quang Nam.



La demanda mundial de especias sigue siendo alta, no sólo en la industria alimentaria sino también en la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos funcionales. Vietnam tiene decenas de empresas que han invertido en modernas líneas de procesamiento de canela, en aras de producir canela molida y productos de canela en polvo para satisfacer las necesidades del mercado.



Además, con 16 acuerdos de libre comercio en los que Vietnam participa, el país tiene ventaja sobre otros en términos de impuestos. Esta es una condición muy favorable y una oportunidad para que los productos vietnamitas de canela sigan avanzando en el mercado internacional.



Los productos vietnamitas de canela han dominado la mayoría de los principales mercados del mundo, pero la tasa de exportación de canela procesada sólo representa el 18,6%. Por lo tanto, en el futuro, la industria deberá seguir mejorando la calidad poscosecha y el procesamiento para aumentar las exportaciones a los exigentes mercados de Europa y Estados Unidos.



Ante los requisitos cada vez más estrictos sobre el consumo ecológico, los agricultores deben cambiar sus métodos agrícolas para una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, además de participar activamente en grupos cooperativos para vincular la producción con las empresas exportadoras.



Por parte de los organismos de gestión estatal, resulta necesario planificar áreas de materias primas asociadas a la construcción de cadenas de valor para vincular a los agricultores con las empresas procesadoras y exportadoras, y fomentar la aplicación de la tecnología digital en los programas de gestión de producción, trazabilidad y sostenibilidad.



Según Hoang Thi Lien, las empresas necesitan seguir fortaleciendo y desarrollando sus marcas, aumentando el procesamiento profundo, especialmente las especias procesadas desde la granja hasta la mesa, para poder participar más profundamente en la cadena de valor en el mundo.



El comercio electrónico constituye una de las opciones para que las empresas y los exportadores consideren invertir, desarrollar líneas de productos y aumentar la presencia del producto ante los consumidores finales a través del formato B2C (un modelo en el que los vendedores se conectan con los compradores a través de plataformas de comercio electrónico)./.

VNA