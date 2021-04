Hanoi (VNA)- La aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines amplió su red de vuelos domésticos con el fin de satisfacer la creciente demanda de los pasajeros durante la temporada alta de verano, del 24 de abril al 31 de agosto de 2021.En concreto, la firma abrió seis nuevas rutas desde Da Nang a Vinh (Nghe An) y desde Phu Quoc (Kien Giang) a Can Tho, Nha Trang (Khanh Hoa), Buon Me Thuot (Dak Lak), Hue (Thue Thien-Hue) y Thanh Hoa, así como reanudó los viajes desde Da Nang a Thanh Hoa y de Can Tho a Buon Me Thuot (Dak Lak).Los itinerarios de ida y vuelta Da Nang - Thanh Hoa, Can Tho - Phu Quoc, Phu Quoc - Nha Trang, Phu Quoc - Hue se efectuarán cuatro veces a la semana cada lunes, miércoles y viernes, mientras que las rutas Da Nang - Vinh, Can Tho - Buon Me Thuot, Phu Quoc - Buon Me Thuot, Phu Quoc - Thanh Hoa contarán con una frecuencia semanal de tres viajes de ida y vuelta, los martes, jueves y sábados.Como parte de esta campaña, Vietnam Airlines lanzó una atractiva oferta de precios preferenciales desde solo cuatro dólares por trayecto (equivalente a unos 25 dólares, incluyendo impuestos y tasas). Los boletos serán puestos a la venta del 16 de abril al 8 de mayo de 2021, para los viajes del 24 de abril al 8 de mayo de 2021. El programa se aplica a los clientes que compran pasajes a través del sitio web www.vietnamairlines.com, la aplicación móvil, oficinas o agentes de la aerolínea en todo el país.Desde mayo del año pasado hasta la fecha, Vietnam Airlines abrió un total de 28 rutas, con el enfoque en la conexión de las localidades con famosos destinos turísticos, lo que elevó el recuento total de itinerarios domésticos de la aerolínea a 67.La medida tuvo como objetivo estimular la demanda turística nacional, así como contribuir al desarrollo económico pos-COVID-19./.