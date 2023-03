Para dar la bienvenida a la temporada alta de turismo de verano en 2023, la industria sin humo de la provincia central de Quang Binh, en general, y los destinos Phong Nha - Ke Bang, en particular, han desplegado planes y soluciones a fin de atraer más a los visitantes nacionales y foráneos.

El aeropuerto de Da Nang será el único representante de Vietnam en ser honrado con los premios del Mejor Aeropuerto del Mundo 2023 (The World's Best Airports of 2023) de Skytrax, una organización internacional de calificación de transporte aéreo.