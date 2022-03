Turistas en el aeropuerto internacional Noi Bai, Hanoi (Fuente:VNA)

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud emitió oficialmente instrucciones de prevención epidémica para las llegadas de extranjeros a Vietnam, según las cuales los visitantes con pruebas negativas del COVID-19 pueden disfrutar de viajes sin cuarentena desde el primer día.En consecuencia, los viajeros que ingresen a Vietnam a través de rutas aéreas deberán presentar test negativos del virus SARS-CoV-2 (excepto los niños menores de dos años) realizados dentro de las 72 horas anteriores a la salida en los casos del método RT-PCR/RT-LAMP o dentro de las 24 horas en caso de pruebas rápidas de antígenos, y los resultados deben ser certificados por las autoridades del país donde se realizan las pruebas.Las personas que ingresen por carretera, mar y ferrocarril estarán sujetas a los mismos requisitos.Si las personas que llegan no pueden mostrar pruebas negativas, deben realizarse una (ya sea utilizando el método RT-PCR/RT-LAMP o un test rápido de antígenos) en las primeras 24 horas desde el momento de la llegada.Si los resultados son negativos, pueden viajar fuera de su lugar de alojamiento, respetando las medidas de salud pública aún vigentes. Si son positivos, deben notificar a las autoridades sanitarias para recibir más instrucciones.Los niños menores de dos años no están obligados a hacerse las pruebas de COVID-19 , y aún pueden ingresar a Vietnam y participar en actividades fuera del lugar de alojamiento con sus padres o familiares, incluso si no han sido vacunados contra el COVID-19 o contraído el virus antes.Los viajeros deben hacer una declaración médica antes de ingresar y usar la aplicación móvil COVID-19 de Vietnam (PC-COVID, disponible en iOS y Android) durante toda su estadía de acuerdo con las regulaciones.En la puerta fronteriza, si uno muestra síntomas de infección por SARS-CoV-2 (fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, congestión nasal, dolor corporal, fatiga, escalofríos, reducción o pérdida del paladar, reducción o pérdida del sentido del olfato, dolor de cabeza, diarrea, dificultad para respirar, infección respiratoria, etc.), deberán avisar inmediatamente a la agencia de salud en el puesto fronterizo para adoptar las medidas médicas reglamentarias.No se requiere cuarentena obligatoria, pero en los primeros 10 días posteriores a la entrada, las personas deben autocontrolarse su salud y, si desarrollan algún síntoma, solicitar asistencia a los centros médicos más cercanos.A los visitantes se les solicita que usen mascarillas con frecuencia y se desinfecten las manos, a las personas sin resultados negativos de COVID-19 antes de la entrada que no hagan paradas de descanso o contacten con otras personas en el camino desde la puerta fronteriza hasta su lugar de alojamiento./.