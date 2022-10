Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- Vietnam ha sido nombrado entre los 10 principales países del mundo con la mejor gastronomía, según los lectores de la revista canadiense The Travel.La nación del Sudeste Asiático se sitúa en el quinto lugar en la lista por su cocina distintiva con sabores increíbles que son particularmente populares entre amigos internacionales."El marisco es un alimento popular en Vietnam, ya que el país contiene tantos pueblos de pescadores, pero Vietnam no se trata solo de mariscos", escribió la revista, añadiendo que “de hecho, la gran variedad de comida en el país dejará perplejos a los visitantes”.Por otra parte, recomendó a los turistas que prueben pho , la icónica sopa de fideos y plato nacional del país, con carne de res o pollo.Pho se hace y se sirve en todo el país, aunque se originó en Hanoi y se llevó al sur, donde se agregaron otros toques distintivos.La revista además sugiere a los visitantes que prueben bocadillos como rollitos de primavera y banh my, un tipo de baguette vietnamita.“También hay diferentes tipos de platos de arroz para probar y, mientras que algunos consisten en pollo, otros, en carne de res o cerdo”, agregó.Tailandia y Filipinas son las otras dos naciones del Sudeste Asiático en la lista de la mejor comida elegida por los lectores de The Travel.La cocina estadounidense encabeza la lista, en la que igualmente se menciona a Alemania, Italia, Grecia, México, España e India.La cocina vietnamita ha sido elogiada por muchos chefs internacionales y prestigiosas revistas gastronómicas en los últimos años.Vietnam fue honrado como el principal destino culinario de Asia en los prestigiosos World Travel Awards (WTA) 2020. Ese fue el segundo año consecutivo en que el país indochino ocupó el primer lugar en Asia en la categoría./.