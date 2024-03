Ciudadanos vietnam itas procedentes de Myanmar se registran en el aeropuerto internacional de Noi Bai, Hanoi el 5 de diciembre de 2023. Foto VNA

Hanoi (VNA) Al seguir de cerca los lineamientos del Partido, políticas y leyes del Estado de Vietnam, el trabajo de protección de ciudadanos, personas jurídicas y pescadores connacionales en el extranjero se ha implementado de manera efectiva, logrando así numerosos resultados importantes.Esa tarea fue reconocida y altamente apreciada por la opinión pública nacional e internacional, lo que demuestra la responsabilidad y la política humanista del Partido y Estado hacia los ciudadanos compatriotas.En cuanto a la protección de los ciudadanos y pescadores vietnamitas en el extranjero, en un informe enviado a los diputados para las actividades de interpelación en la 31ª sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional el día 18 del presente mes, el ministro de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son, dijo que desde 2022, los movimientos de viajes en el mundo, incluido Vietnam, se han recuperado por completo y la demanda de trabajo, estudio y turismo de las personas ha aumentado rápidamente.Las estadísticas demuestran que, en 2022, hubo más de 3,82 millones de vietnamitas que viajaron al extranjero, cifra que llegó a casi 10,1 millones en 2023.El aumento en el número de vietnamitas que viajan al extranjero con diferentes propósitos muestra el alto nivel de integración del país, creando muchas oportunidades pero también generando problemas complejos que plantean una serie de desafíos para el trabajo consular y de protección de ciudadanos vietnamitas en Ultramar.Mientras tanto, la situación mundial sigue complicándose, en particular los conflictos entre Rusia - Ucrania, Israel – Hamás y en Myanmar, lo cual exige que las agencias pertinentes vigilen con periodicidad, comprendan la situación y estén dispuestas a realizar labores de protección ciudadana Inmediatamente después del estallido del conflicto en Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementó -de manera sincrónica- la movilización política y diplomática con los países relevantes y orientó, a las agencias representativas vietnamita en Ucrania, Rusia y estados cercanos, realizar las medidas de protección ciudadana, garantizando la seguridad a las personas.Hasta la fecha, más de seis mil vietnamitas afectados por el conflicto han sido evacuados, incluidas unas mil 700 personas que regresaron a la tierra natal por vía aérea.Lo más destacado de esta campaña fue el hecho de que el país apoyó no sólo a ciudadanos vietnamitas (personas con nacionalidad vietnamita) sino también a personas de origen vietnamita y sus familiares (con nacionalidad extranjera), lo cual reflejó la humanidad y políticas consistentes del Partido y Estado hacia la comunidad de residentes coterráneos en el extranjero.A finales de octubre de 2023, la situación en la región del estado de Shan, al norte de Myanmar, se complicó, con intensos combates entre el gobierno militar y grupos étnicos minoritarios, lo cual provocó el cierre de las instalaciones de entretenimiento de la zona fronteriza y, como resultado, cientos de ciudadanos vietnamita quedaron varados y necesitaron ser rescatados.Ante la situación, la cancillería, en coordinación con los Ministerios, ramas y localidades concernientes informó al Gobierno para solicitar las políticas en aras de trabajar con socios extranjeros en el despliegue de tareas de apoyo y protección ciudadana, a fin de repatriar a los connacionales varados en el lugar.Después de dos rondas de evacuación, las autoridades vietnamitas han repatriado un total de mil 398 ciudadanos.Básicamente, han resuelto todas las necesidades de los ciudadanos varados en el norte del estado de Shan, Myanmar y, hasta la fecha, no se han registrado casos de ciudadanos heridos o muertos debido al conflicto en Myanmar.Por otro lado, en 2022, las agencias representativas de Vietnam en Camboya se coordinaron con las autoridades pertinentes anfitrionas para participar directamente en el trabajo de rescate de ciudadanos connacionales detenidos ilegalmente en centros de servicios locales y lograron salvar a unos mil 400.En 2023, este fenómeno continuó extendiéndose a otros países de la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha coordinado con las autoridades de Camboya, Filipinas, Tailandia, Laos y Myanmar para rescatar, proteger y apoyar la repatriación de alrededor de mil 500 ciudadanos vietnamitas.El asunto de ciudadanos vietnamitas engañados para trabajar y realizar empleos forzados ha ocurrido desde 2020 y es un tema extremadamente complicado, por muchas razones, debido a las políticas de los países que permiten la apertura de casinos y establecimientos de juegos de azar en línea (principalmente fraude en línea), entre otros.Sobre esa base, el Gobierno vietnamita ha ordenado a los Ministerios, ramas y localidades pertinentes que implementen muchas soluciones, incluida la comprensión proactiva de la situación de los ciudadanos que trabajan ilegalmente y el trabajo forzoso en otros países, y coordinen con las autoridades de esos estados en aras de rescatar y proteger a los ciudadanos.El Ministerio de Relaciones Exteriores ha impulsado las labores de divulgación sobre la cuestión, con vistas a mejorar el conocimiento de las personas al respecto y ha luchado y manejado estrictamente las infracciones en la materia, así como ha intensificado la gestión en las actividades de entrada y salida de ciudadanos.También, ha coordinado con frecuencia con agencias de noticias para reforzar la labor de comunicación, advirtiendo -de muchas formas- sobre la situación fraudulenta de conseguir un "trabajo ligero y bien remunerado".Para los pescadores con operaciones en las zonas de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly) de Vietnam, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado y emitido repetidamente notas diplomáticas protestando contra las acciones de los países de intervenir, controlar y confiscar ilegalmente los bienes de esas personas, quienes trabajan legalmente en las aguas vietnamitas.El hecho afirmó la soberanía de Vietnam sobre esos archipiélagos, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.