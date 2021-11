Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Ciudad antigua de Hoi An (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La Administración Nacional de Turismo lanzó la campaña “Vivir plenamente en Vietnam ” para dar la bienvenida a los visitantes internacionales a las localidades de Quang Ninh, Quang Nam, Da Nang, Nha Trang (Khanh Hoa) y Phu Quoc (Kien Giang).Con esta campaña, por primera vez desde marzo de 2020, los visitantes tendrán oportunidades de explorar las rutas de viajes nuevas, las cuales les ofrecerán experiencias culturales y naturales únicas de Vietnam.El nuevo programa se inicia en un momento favorable, luego que Vietnam fuera honrado como principal destino de Asia 2021 por el Premio Mundial de Viajes (WTA, en inglés) el mes pasado.El WTA también reconoció a la Bahía de Halong –patrimonio natural mundial de la UNESCO- en la provincia de Quang Ninh, como el mejor destino turístico de la región.Además de la Bahía de Halong, la villa antigua de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam, recibió los títulos mundiales de la ciudad más romántica, hermosa y atractiva.Si Halong y Hoi An han sido atracciones nacionales durante décadas, la isla de Phu Quoc es la estrella en ascenso de la industria sin humo de Vietnam. Sus lujosos resorts de nivel mundial se ubican a lo largo de la costa de 150 kilómetros de la isla.Nha Trang y Da Nang también son destinos ideales para los turistas al poseer hermosas playas en la región central. Nha Trang constituye el centro de buceo del país, y Da Nang es conocida por las experiencias nuevas que brinda.La apertura de esos cinco destinos turísticos se lleva a cabo luego una cuidadosa preparación e implementación de manera integral de las medidas de seguridad contra la pandemia del COVID-19.Se permite la entrada de los turistas vacunados con dos dosis procedentes de 72 países aprobados, o que tengan un certificado de recuperación de la enfermedad y den negativo en las pruebas RT-PCR dentro de las 72 horas antes de viajar.Los niños menores de 12 años de edad no necesitan certificado de vacunación.Los interesados pueden registrarse ya en los tours con las compañías de viajes autorizadas para vivir plenamente en Vietnam. /.