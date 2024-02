El subdirector y subeditor en jefe de la Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Vo Van Be, en el evento (Fuente:VNA)

El subdirector y subeditor en jefe de la Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Vo Van Be, entrega el libro “Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y el camino hacia el socialismo en Vietnam", del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, al miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes. (Fuente:VNA)

La Habana (VNA) El subdirector y subeditor en jefe de la Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Vo Van Be, al frente de una delegación del Partido Comunista de Vietnam, participó en el segundo Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos políticos de Izquierda, organizado recientemente en La Habana, Cuba.Al intervenir en el evento, Vo Van Be reiteró el apoyo de Vietnam a los esfuerzos por fortalecer la solidaridad y la unidad en la diversidad de las relaciones entre los partidos y movimientos internacionales de izquierda.Vietnam también está de acuerdo con el Plan de acción conjunto del acontecimiento, especialmente priorizar la ampliación de la cooperación, intercambiar opiniones y coordinar en las actividades concretas, a fin de superar los desafíos comunes que se plantean, enfatizó.Van Be presentó en la ocasión los nuevos éxitos sobre el perfeccionamiento de la teoría del PCV sobre el periodo de renovación; las direcciones en el trabajo de información y propaganda en las tareas de asuntos exteriores y la promoción del papel y responsabilidad de los jóvenes vietnamitas en la defensa de la base ideológica del Partido.Al mismo tiempo, dijo que el PCV está dispuesto a compartir e intercambiar experiencias y lecciones sobre el resumen de teorías y prácticas de innovación con partidos y movimientos internacionales de izquierda.Mientras Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, llamó a partidos y movimientos de izquierda a actuar unidos en la guerra mediática.Además, hizo hincapié en la importancia de participar activamente y coordinar los esfuerzos de manera regular en aras de impulsar las informaciones sobre la verdad de las causas justas, proteger y desarrollar teorías revolucionarias y movilizar a las fuerzas progresistas en el mundo.En el encuentro, los delegados discutieron en profundidad la evolución de la nueva situación internacional y los resultados de la implementación del Plan de Acción aprobado en la primera reunión en 2023; y abogaron por promover la cooperación en la investigación de la teoría y la práctica revolucionarias e impulsar el papel de la juventud ante los desafíos del período actual, entre otros aspectos.Luego de tres días de trabajos, del 12 al 14 del presente mes, se aprobó el Plan de Acción y se adoptó una Declaración Conjunta sobre la solidaridad con el pueblo palestino, pidiendo el fin inmediato de la violencia y realizando diálogos urgentes para garantizar la seguridad en la Franja de Gaza, a fin de alcanzar una paz duradera en la región.Durante su estancia en Cuba, la delegación vietnamita rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su busto ubicado en La Habana y sostuvo encuentros de trabajo con diversos funcionarios de alto nivel anfitriones, incluidos el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes.A su vez, asistió a un acto de presentación del libro “Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y el camino hacia el socialismo en Vietnam", del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en esta capital y visitó la Embajada de Hanoi en La Habana./.