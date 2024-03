Kien Giang, Vietnam (VNA)- Las autoridades de las provincias costeras de Kien Giang y Ha Tinh se esfuerzan, junto con otras localidades vietnamitas, por levantar la advertencia de la Comisión Europea (CE) contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).En concreto, el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Kien Giang emitió una directiva que instó a los comités partidistas, los departamentos, las ramas y las localidades a adoptar las medidas y resoluciones destinadas a cumplir con los requisitos de la CE en los campos de pesca.Las agencias concernientes deben examinar, localizar y controlar estrictamente los barcos pesqueros con alto riesgo de violar aguas extranjeras, así como inspeccionar la instalación obligatoria del sistema de seguimiento de busques (VMS), según la misma fuente.Resulta necesario garantizar que los barcos pesqueros cumplan las regulaciones y tengan los documentos de registro completos, certificación, licencias y marcas, señaló.También, las autoridades y unidades pertinentes deben fortalecer la inspección, el examen y el control de las actividades pesqueras, implementar estrictamente el control de los buques pesqueros que entran y salen de los puertos y muelles de las estaciones de control de la guardia fronteriza, indicó.Resaltó la importancia de la coordinación con las fuerzas de la armada en la labor de patrullaje, inspección, control, prevención y sanción de la pesca ilegal en áreas marítimas superpuestas e indefinidas entre Vietnam y otros países de la región.Por ese mismo sentido, la autoridad de Ha Tinh continúa implementando -de manera sincrónica y drástica- las medidas necesarias para gestionar los barcos pesqueros, patrullar, controlar e impedir las actividades de la pesca ilegal.Las unidades relevantes locales también fomentarán la difusión de las normas sobre prevención y lucha contra la pesca ilegal.Según lo previsto, una delegación de la CE llegará a Vietnam en mayo próximo para la inspección de los esfuerzos contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada.La CE emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” para Vietnam al respecto en 2017. Puede ir seguida de una “tarjeta verde” si el problema se resuelve o de una “tarjeta roja” si no. Una “tarjeta roja” puede llevar a una prohibición total de las exportaciones de productos acuáticos a la UE./.