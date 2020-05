La gruta de Son Doong (Fuente:Internet)

Hanoi, 11 may (VNA)- Vietnam fue seleccionado por la revista Travel and Leisure entre los primeros destinos turísticos en el mundo después de la pandemia del COVID-19 por su bellos paisajes, precios razonables y logros en el control de la contagiosa enfermedad.De acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan, en la lista también figuran Filipinas, Santorini (Grecia), Roma (Italia), Londres (Reino Unido) y París (Francia).De acuerdo con esa publicación especializada en viajes, Vietnam tiene una riqueza cultural, playas preciosas e increíbles comidas callejeras, lo que cautiva a los turistas internacionales.En medio de las restricciones impuestas por el COVID- 19 a los viajes, Vietnam siguió promoviendo su catálogo turístico a través de la modalidad en línea. El periódico británico The Guardian seleccionó a la cueva vietnamita de Son Doong, la mayor del planeta y Patrimonio Natural de la Humanidad, como uno de los 10 mejores destinos turísticos virtuales del mundo.