Foto de ilustración (Fuente:VNA)

El personal médico realiza la vacunación contra el COVID-19 a la población (Fuente:VNA)

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La decisión del Gobierno de Vietnam de reabrir gradualmente las escuelas y el turismo internacional se basa en cálculos cautelosos.Según el Ministerio de Salud, el país registró la víspera 55 mil 879 casos del COVID-19 durante las últimas 24 horas. Esta cifra, así como el aumento de los contagios en la escuela en varias localidades después de la reapertura ha inquietado a muchos padres.Sin embargo, la misma fuente señaló que hasta el 22 de febrero, en Vietnam casi 192 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron administradas, el número de muertes se redujo a 77 casos diarios, mientras el de los pacientes tratados en estado crítico es de solo tres mil 434 personas.Desde octubre de 2021, Vietnam cambió su estrategia de prevención contra el COVID-19, del lema “Cero COVID” al de “Adaptación segura y flexible, y control efectivo de la pandemia”.La aparición de la variante de Delta, y luego Ómicron, muestra que el cierre de la frontera, la cuarentena estricta de los enfermos y las personas con contactos cercanos, y el bloqueo amplio de un área pandémica resultan inefectivos.Además, la “paralización” de las actividades socioeconómicas y educativas produce muchos problemas, pues no se sabe cuando terminará la epidemia.El 17 de febrero, el Gobierno realizó una teleconferencia con las 63 provincias y ciudades para evaluar la reapertura de las escuelas de las localidades. El viceprimer ministro Vu Duc Dam reafirmó que es un requisito urgente, puesto que el estudio en casa durante tanto tiempo afecta el desarrollo de los menores a largo plazo.Por otro lado, el jefe de la Administración de Turismo de Vietnam, Nguyen Trung Khanh, dijo que el sector está dispuesto a reanudar sus actividades a partir del 15 de marzo, mediante la reapertura de los vuelos internacionales y la concesión de visados. El país reconoció el certificado de vacunación de 79 países y territorios.La reactivación de las escuelas y el turismo a nivel nacional se basa en la condición que la inmunidad colectiva en Vietnam ha alcanzado un alto nivel.Según lo previsto, hasta el 30 de marzo Vietnam completará la inyección de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a casi todas las personas elegibles. En 59 provincias y ciudades, la cobertura del esquema básico de vacunación alcanzó ya más del 90 por ciento.La inyección de la dosis de refuerzo ayuda a reducir al número de los pacientes críticos y la tasa de mortalidad.Tran Thi Nhi Ha, directora del Departamento de Salud de Hanoi, dijo que pese a que la ciudad lidera las localidades del país en cuanto al número de los contagios, los casos críticos solo representan un cinco por ciento. En octubre de 2021, esta cifra era de 11 por ciento.Thu An, experta de epidemiología, dijo que Vietnam tiene una alta cobertura de vacunación, por lo que mantener el temor a reabrir las puertas al turismo será desperdiciar la vacuna.En los últimos dos meses, Vietnam recibió a más de ocho mil 500 turistas internacionales, pero sólo detectó 27 casos contagiados.Vu The Binh, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, dijo que la reactivación de la industria sin humo es vital para la recuperación del sector turístico y la economía en general. /.