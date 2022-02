El ministro vietnamita de Seguridad Pública, To Lam (Foto:cand.com.vn)

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam, sostuvo hoy conversaciones en línea con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Christopher Asher Wray.



En las conversaciones, To Lam dijo que con base en un memorando de entendimiento sobre la prevención y lucha contra la delincuencia, las dos partes han tomado la iniciativa de llevar a cabo actividades de cooperación y logrado resultados fructíferos en el combate a los delitos transnacionales relacionados a los dos países.



En particular, intercambiaron información con regularidad y se apoyaron mutuamente durante la investigación, el proceso penal y el enjuiciamiento, en particular en casos relacionados con delitos de alta tecnología, drogas y obtención de bienes mediante engaño.



Para reforzar la cooperación en el futuro, el ministro vietnamita propuso al FBI que refuerce de manera efectiva la implementación del mencionado memorando y un acuerdo sobre la transferencia de tecnología de software de verificación genética.

También pidió al FBI ayudar a acelerar la firma de acuerdos sobre la asistencia legal mutua en asuntos penales, extradición y transferencia de personas sentenciadas, así como a mejorar el intercambio de información para prevenir y combatir los delitos.



Por su parte, Wray expresó su convición de que las dos partes obtendrán más logros conjuntos en la construcción nacional y la protección de la seguridad, contribuyendo así a garantizar la paz y la estabilidad en la región y el mundo./