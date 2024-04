En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, el doctor González Sáez, investigador titular del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) de Cuba, recordó que el pasado año Cuba tuvo el honor de recibir al vicepremier vietnamita Tran Hong Ha en el marco de la cumbre del G-77 China. También en el mismo año, el vice primer ministro de Vietnam Le Minh Khai recibió en Hanoi a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popularde Cuba, Ana María Mari Machado.El experto cuba no observó que esta visita a Cuba de vicepremier vietnamita Tran Luu Quang se ha percibido en menos de un año la interacción directa entre los tres viceprimeros ministros con la nación latinoamericana y caribeña.La visita del viceprimer ministro Tran Luu Quang es relevante porque permitirá no solo intercambiar con sus contrapartes y ser recibido por altos líderes cubanos, sino también percibirá de cerca la realidad de la situación cubana actual, valoró el también vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam.Según el erudito, Vietnam siempre ha demostrado a Cuba su permanente solidaridad. Ambas partes han mostrado la voluntad de apoyarse mutuamente desde el corazón.Señaló que la presencia del vicepremier Tran Luu Quang en el marco de la realización de la 41 Reunión del Comité intergubernamental bilateral, justamente la primera de manera física después del impacto de la COVID-19, tiene particular significación para el intercambio directo.La visita se prevé con un enfoque de cooperación mutua y solidaridad permanente que deviene en ejemplo para el resto del mundo. Los dos países a lo largo de sus históricas relaciones han demostrado estar uno al lado del otro en los momentos más significativos, destacó.Indicó que la agenda tiene un enfoque político claro de seguir elevando las relaciones políticas, aun cuando estas se encuentran al máximo nivel, pero también de la voluntad de elevar las relaciones económicas, al nivel de las primeras.La visita de Tran Luu Quang demostrará el despliegue de la diplomacia económica, pero también de la diplomacia de pueblo a pueblo al intercambiar y visitar entidades económicas importantes donde se encuentra la presencia vietnamita en la nación caribeña, percibir nuevas oportunidades para avanzar, así como también podrá intercambiar con centros afiliados a la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam y donde se encuentra los jóvenes del futuro que continuarán el legado histórico de mantener viva la antorcha de la hermandad bilateral, amplió.De acuerdo con el experto de CIPI, ambas partes han estado trabajando en los últimos años por elevar la cooperación en todos los niveles en los que existen oportunidades. A la vez se han ampliado los proyectos de cooperación especialmente en los sectores agroalimentario lo que tiene un valor estratégico para Cuba, pero también de salud con Vietnam.Sugirió que las dos naciones pueden seguir aprovechando las ventajas existentes para elevar aún más la cooperación en salud, biotecnología, enfrentamiento al cambio climático, educación, entre otras. Actualmente existen potencialidades para que ambas partes fortalezcan la cooperación en el desarrollo de fuentes de energía renovable.-VNA