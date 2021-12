La Agencia vietnamita de Noticias y la Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam fomentan cooperación (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)-La Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) firmaron los reglamentos de coordinación de trabajo entre ambas partes durante una ceremonia efectuada hoy en Hanoi.



Al intervenir en el acto, el subjefe de la Comisión, Do Ngoc An, enfatizó que su entidad se encarga de asesorar y proponer al Buró Político y el Secretariado del Comité Central del PCV sobre los lineamientos y políticas económicas; examinar y supervisar la implementación de tales políticas; así como evaluar los proyectos de desarrollo socioeconómico en los campos asignados.



Mientras tanto, la VNA constituye la agencia nacional de noticias que suministra las informaciones oficiales sobre todos los aspectos socioeconómicos y políticos.



La firma de los reglamentos de cooperación mencionados constituye una base para que ambas partes estrechen la coordinación con mayor frecuencia para llevar a cabo con eficacia las misiones políticas asignadas, apuntó Ngoc An.



También informó que asignó al Centro de Informaciones, Análisis y Pronóstico Económico de la Comisión coordinar con la VNA para enriquecer la base de datos nacional e internacional de información y mejorar las actividades de divulgación sobre los lineamientos y políticas del Partido a través del sistema informativo de la agencia noticiosa.



Por su parte, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, valoró que la rúbrica del documento mencionado expresa la voluntad y responsabilidad de las dos entidades con el fin de mejorar la calidad de la consulta y comunicación sobre las políticas y soluciones para el desarrollo socioeconómico del país.

La directora general de la Agencia vietnamita de Noticias, Vu Viet Trang, en la ceremonia (Fuente: VNA)

Con reporteros en 63 provincias y ciudades del país y 30 corresponsalías en el exterior, que tributan a su amplia red de canales de comunicación multimedia y multiplataforma, la VNA contribuirá a difundir las directrices y políticas del Partido y el Estado y poner las decisiones políticas en práctica, a la par de proporcionar informaciones sobre todos los aspectos y las experiencias de países en el proceso de elaboración de las instituciones socioeconómicas para ayudar las agencias de formulación de políticas, incluida la Comisión Económica Central en la investigación y la referencia, indicó Viet Trang.

Agregó, asimismo, que las dos agencias se comprometieron a garantizar la citas precisas de las fuentes informativas al publicar noticias o utilizar los productos de información de otros medios./.

