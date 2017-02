Artista vietnamita gana premio de cómic japonés

Can Tieu Hy (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – La serie “Dia Nguc Mon” (La puerta del infierno) de la autora vietnamita Can Tieu Hy (nombre real: Phan Cao Ha My) ganó el segundo premio del décimo concurso internacional de manga (cómic japonés).El certamen anual, organizado por la cancillería nipona, atrajo la participación de casi 300 obras de artistas procedentes de 55 países y territorios.El oro perteneció al francés Joel Parnotte con “Master of arms”, mientras compartieron el segundo puesto con “Dia Nguc Mon” las creaciones tituladas “Scavengers” (China) y “The heart of darkness” (Italia).Se trata de la segunda vez que una serie vietnamita recibió ese galardón, tras “Long Than Tuong” (Legendario general del Dragón) de Nguyen Thanh Phong y Nguyen Khanh Duong, en 2016.De acuerdo con Can Tieu Hy, “Dia Nguc Mon” refleja un punto de vista sobre el karma mediante la búsqueda de una mujer de la justicia para su muerte.La jefa del jurado, Machiko Satonaka, una de las mangaka (autores de manga) más famosas en Japón, dijo que la obra de la artista vietnamita ofrece una lección sobre el significado y el valor de la vida, y expresó su interés de seguir el cuento de Can Tieu Hy. – VNA