La encrucijada de Co Noi, en la comuna homónima del distrito de Mai Son, en la provincia norteña de Son La, constituye un nudo principal de tráfico en la ruta hacia el frente de Dien Bien Phu, donde confluyen vías desde el delta del Norte, la base revolucionaria de Viet Bac, así como las Interregiones III (compuesta por Hai Phong, Kien An, Thai Binh, Hung Yen y Hai Duong) y IV (Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri y Thua Thien).