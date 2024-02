El profesor G. Jayachandra Reddy, ex director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y el Pacífico en la Universidad Sri Venkateswara de India (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- Bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam ( PCV ) durante los últimos 94 años, Vietnam ha logrado avances notables en diversos sectores, afirmó el profesor G. Jayachandra Reddy, ex director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y el Pacífico en la Universidad Sri Venkateswara de India.En una entrevista con los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, con motivo del 94º aniversario de la fundación del PCV (3 de febrero), Reddy expresó su impresión por el progreso de Vietnam en la construcción nacional, la gobernanza, la economía, las relaciones exteriores, la atención sanitaria y la educación.Reddy destacó el papel fundamental desempeñado por el PCV en la construcción nacional y subrayó el liderazgo del Partido durante la lucha por la independencia y la liberación del dominio colonial. En particular, elogió la victoria de Vietnam en la guerra de resistencia de 30 años contra los invasores extranjeros y el posterior liderazgo en el camino de la nación hacia la renovación, la industrialización y la modernización después de la reunificación.De hecho, Vietnam ha superado numerosos desafíos tanto internos como externos durante el proceso de construcción nacional, dijo, atribuyéndolo al marco ideológico integral del PCV basado en el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh.Al comprender las leyes objetivas, las tendencias contemporáneas y las realidades del país, el PCV ha formulado plataformas políticas sólidas y políticas revolucionarias para satisfacer las aspiraciones del pueblo, añadió.En el ámbito de la gobernanza, dijo que el sólido sistema político de Vietnam, guiado por el PCV, ha satisfecho eficazmente las necesidades del país sin desviarse del núcleo de su ideología política. El Gobierno también ha modernizado sus métodos de gestión unificando la macrogestión de las tareas políticas, económicas, culturales, sociales, de defensa nacional, seguridad y relaciones exteriores en todo el país mediante un sistema cohesivo de leyes, políticas, planificación y otros instrumentos de macrogestión.En cuanto a la economía, Reddy elogió al PCV por dar forma a la economía nacional y lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos. A pesar de los desafíos económicos globales exacerbados por la pandemia de COVID-19, Vietnam mantuvo una impresionante tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 6% y 7%, posicionándose como una de las economías de mayor rápido crecimiento de Asia y mejorando su competitividad económica.En términos de relaciones exteriores, aplaudió los esfuerzos estratégicos del PCV para fomentar lazos amistosos con los países vecinos, mecanismos de cooperación bilateral y multilateral y transformar a Vietnam en un socio codiciado a nivel mundial. Vietnam se ha convertido en un actor crucial en la paz y la integración regional y global, participando activamente en períodos de membresía no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y desempeñando un papel cada vez más importante en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus socios.Según el académico, Vietnam se encuentra ahora en una coyuntura crucial y requiere un mayor impulso para continuar su trayectoria ascendente. Consideró que el PCV está plenamente preparado para abordar los desafíos nacionales, regionales y globales a través de diversas medidas proactivas e integrales./.