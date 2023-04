Da Nang (VNA) - Okay Airways y Pacific Airlines retomarán los vuelos que conectan la ciudad central de Da Nang con Hunan (China) y Muan (Corea del Sur) a partir de fines de abril, aumentando a 28 el número de aerolíneas que reinician operaciones en el Aeropuerto Internacional de Da Nang.Según la Compañía de Inversión y Operación de la Terminal internacional de Da Nang, Okay Airways planea volver a conectar Da Nang y Hunan, China , a partir del 2 de mayo con tres vuelos regulares por semana, mientras que Pacific Airlines reiniciará los vuelos chárter entre Muan (Corea del Sur) y Da Nang con 30 viajes, del 28 de abril al 9 de octubre.Por su parte, la aerolínea bandera nacional, Vietnam Airlines, reanudará los vuelos Da Nang-Guangzhou (China) del 24 de abril al 27 de octubre con dos viajes por semana todos los lunes y viernes.Las aerolíneas volverán a conectar Da Nang-Shanghai y Da Nang-Chengdu el jueves y el domingo, entre abril y octubre.Vietnam Airlines, que cubre tres de las 16 rutas internacionales que conectan Da Nang y destinos globales, ya ha reanudado cuatro vuelos, desde Da Nang a Bangkok, Tailandia y diariamente Da Nang-Incheon (Corea del Sur).Además, reabrió la ruta Narita (Japón)-Da Nang, el pasado 28 de marzo.Da Nang cuenta con 24 rutas aéreas directas, de las cuales 16 son internacionales, albergando una media de 100 y 112 vuelos diarios desde marzo pasado.La Terminal del Aeropuerto Internacional de Da Nang, que está diseñada para manejar 28 millones de pasajeros y 200 mil toneladas de carga para 2030, obtuvo el estándar de cuatro estrellas de SkyTrax, una consulta sobre la calificación de estrellas de aerolíneas y aeropuertos, lo cual lo convierte en el único aeropuerto en Vietnam en la lista de los 23 principales aeropuertos de cuatro estrellas de Asia.El director general adjunto de la Compañía de Inversión y Operación de la Terminal internacional de Da Nang, Do Trong Hau, destacó que la terminal ha mejorado drásticamente la calidad del servicio y ha acelerado la digitalización del procedimiento desde 2021.La compañía, en cooperación con Hoi An Art Troupe, presenta una actuación de arte tradicional para atender a los pasajeros en el vestíbulo de embarque, el viernes por la noche./.