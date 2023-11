El vicecanciller Do Hung Viet y los delegados (Fuente:VNA)

El vicecanciller Do Hung Viet habla en el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (UN Women, en inglés) en Hanoi, organizó hoy un seminario de consulta sobre el proyecto del Programa de Acción Nacional sobre la fémina, paz y seguridad del país.Al intervenir en el evento de dos días de duración, el vicecanciller Do Hung Viet afirmó que el Presidente Ho Chi Minh comentó una vez que: “hablar de la mujer es referirse a la mitad de la sociedad. Si no liberamos a las mujeres, no liberaremos a la mitad de la raza humana".La realidad histórica ha demostrado que el fortalecimiento del papel femenino está asociado al desarrollo y progreso de la sociedad humana, reiteró.Las solucionaes llevarán características integrales, sostenibles y a largo plazo cuando las mujeres estén empoderadas y sean iguales, mientras sus voces y experiencias sean valoradas, señaló.Con esa conciencia y mentalidad, el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género ha logrado muchos avances importantes, incluidos los en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, remarcó.La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas marcó la emisión de esa importante agenda, con objetivos de garantizar mejor los derechos de la mujer y niñas y promover su participación en todas las etapas del proceso de resolución de conflictos y construcción de la paz, apuntó.A lo largo de la historia de la nación, las mujeres vietnam itas han hecho enormes contribuciones a la causa de la liberación y construcción nacional y la creación de la identidad tradicional del pueblo vietnamita, reiteró.Según Hung Viet, el Partido y el Estado de Vietnam dan una importante prioridad a promover el papel de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.Esta prioridad fue afirmada cuando Vietnam se unió por primera vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el período 2008-2009, comunicó.También, indicó que las mujeres y niñas son siempre una clave y un recurso importante para que cada familia y comunidad se preparen mejor, respondan efectivamente y se recuperen de manera sostenible después de la crisis.Sin embargo, esos esfuerzos y contribuciones a menudo son silenciosos y no se promueven plenamente, agregó, al mismo tiempo, dijo que la elaboración por parte de Vietnam de dicho Programa de Acción Nacional en el momento tiene muchos significados importantes, reafirmando el fuerte compromiso del país indochino en esfuerzos comunes para unirse a la comunidad internacional en la promoción de la agenda de la ONU.Una vez desarrollado, el Programa ayudará a completar los marcos de políticas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, especialmente será el primer marco general sobre este contenido en el campo de la paz y la seguridad, con objetivos y soluciones específicas destinadas a promover aún más acciones por las féminas, la paz y la seguridad, particularmente frente a los desafíos emergentes y los relativos a la seguridad no tradicionales, añadió.A la vez, Caroline Nyamayemombe, representante en jefa interina de UN Women en Hanoi, valoró el hecho de que Vietnam busca construir ese Programa de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad Se trata de una acción para hacer realidad el compromiso del Gobierno vietnamita en la implementación del Compromiso de Acción de Hanoi alcanzado en la Conferencia de 2020, organizada en esta capital por la Cancillería anfitriona y las Naciones Unidas, expresó.El Programa de Acción Nacional de Vietnam pretende realizar uno de los contenidos del Compromiso de Acción de Hanoi, que es reconocer el importante papel de las mujeres de la nación sudesteasiática en la creación de la paz y el desarrollo sostenible, concluyó.En la ocasión, representantes del grupo de redacción del Programa de Acción Nacional de Vietnam, presentaron contenidos del borrador y las expectativas para la implementación del plan luego de su aprobación./.