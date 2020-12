Ciudad de Hoi An (Fuente:VNA)

Quang Nam, Vietnam, 01 dic (VNA)- La ciudad de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam , ofrece la entrada gratuita a los visitantes al casco antiguo y las aldeas artesanales desde hoy hasta el próximo viernes para conmemorar el XXI aniversario de su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad.Según las autoridades locales, diversas actividades se desarrollarán en la ocasión, especialmente exhibiciones fotográficas en el Museo de Hoi An y varios seminarios acerca de la preservación de los patrimonios y la promoción turística.Particularmente, una carrera anual será organizada en la plaza del río Hoai el próximo 4 de diciembre como parte del evento.La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a su vez lanzará un programa que busca iniciativas para jóvenes con fondos de Coca-Cola para lidiar con los residuos no plásticos en Hoy An.En tal sentido, los jóvenes y los visitantes se unirán para limpiar la playa de Cua Dai y recolectar los desechos del bosque en la aldea de Cam Thanh, además de celebrar un desfile de bicicletas para impulsar la protección del medio ambiente.