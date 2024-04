El antiguo camino recién descubierto en el Santuario My Son (Fuente: VNA)

Quang Nam (VNA)- Un antiguo camino que data del siglo XII fue descubierto recientemente en una excavación en ruinas arquitectónicas en el lado este de la Torre K dentro del Santuario My Son, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam.



El complejo de templos en torre, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, es uno de los monumentos arquitectónicos y escultóricos de Champa más famosos de Vietnam.



Coorganizada por el Instituto de Arqueología y la junta directiva del santuario, la excavación y la investigación arqueológica de 2023-2024 cubren un área de 220 metros cuadrados.



Nguyen Cong Khiet, subdirector de la junta, dijo que el área desenterrada es la base de un camino de tierra compacta del siglo XII, que tiene nueve metros de ancho y más de 150 de largo.



Según el doctor Nguyen Ngoc Quy, quien dirige la excavación, la estructura transversal de la carretera incluye una plataforma y dos paredes revestidas de ladrillos a cada lado. No se encontraron muchos artefactos, algunos de cerámica y terracota posiblemente datan del período comprendido entre los siglos X y XII. Tales artefactos apoyan aún más la conclusión de que la estructura arquitectónica de la carretera existe desde el siglo XII, correspondiente a la época de la Torre K.



Ngoc Quy evaluó que los resultados de esta campaña de excavación afirman la existencia de un camino que conducía desde la torre a la zona central del Santuario de My Son en el siglo XII, y que resultaba desconocido para los investigadores nacionales e internacionales.



Con el nuevo hallazgo, se puede observar que este era un camino sagrado, un camino que llevaba a lo divino, a los reyes y a los monjes budistas al espacio sagrado del santuario./.





VNA