Hanoi (VNA)- El Buró Político decidió aplicar hoy medidas disciplinarias a distintos dirigentes y miembros del Comité del Partido Comunista de Vietnam en las provincias de Bac Ninh, Lam Dong y An Giang, y en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).En una reunión efectuada hoy en Hanoi del Buró Político y el Secretariado del PCV sobre la consideración de medidas disciplinarias a organizaciones partidistas y militantes que cometieron violaciones, se impuso la medida de amonestación al Buró Ejecutivo del Comité del Partido en Bac Ninh de los mandatos 2010- 2015 y 2015- 2020.Por otro lado, se decidió aplicar la medida de advertencia a Trinh Dinh Dung y a Mai Tien Dung, quienes desempeñaron cargos de vicepremier del mandato 2016-2021 y ministro y jefe de la Oficina Parlamentaria, respectivamente, por violar las regulaciones del Partido, las leyes del Estado, los reglamentos sobre acciones prohibidas y responsabilidad de actuar como ejemplos de militantes, afectando la reputación del PCV y las agencias de gestión estatal. Ambos asumieron también la función de miembros del Comité del Partido y del Comité de Asuntos Partidistas de la instancia del PCV en el Gobierno.El Buró Político propuso al Comité Central (CC) del PCV expulsar de las filas del Partido a Nguyen Nhan Chien, exmiembro del CC, exsecretario del comité partidista local y expresidente del Comité Popular de Bac Ninh; y a Tran Duc Quan, integrante del CC, secretario del comité partidista provincial y presidente del Consejo Popular de Lam Dong.El Buró Ejecutivo del Comité del PCV en Bac Ninh violó el principio del centralismo democrático y el estatuto de trabajo y actuó con negligencia en las labores directivas, lo que causó la violación de normas partidistas y estales en el monitoreo e implementación de algunos proyectos realizados por la compañía AIC.Esas transgresiones mencionadas han causado consecuencias, daños y riesgos de daños muy graves; una gran pérdida de bienes del Estado; afectando negativamente la reputación de la organización del partido y de las autoridades locales.Mientras, Duc Quan realizó acciones que evidenciaron la degradación de ideología política, ética; y transgredió regulaciones del Partido y las leyes del Estado a la hora de cumplir sus responsabilidades y realizar tareas asignadas; a la par de violar las regulaciones sobre acciones prohibidas y responsabilidad de actuar como ejemplos de militantes, afectando la reputación del PCV y el gobierno local.El mismo día, el Buró Político decidió aplica la medida disciplinaria de amonestación al Buró Ejecutivo del Comité del PCV en el MIC del mandato 2016-2021; y la de advertencia al Buró Ejecutivo del lapso 2021-2026.Por otra parte, impuso a Do Thang Hai, miembro del Comité de Asuntos Partidistas de la instancia del PCV en el MIC y vicetitular de la cartera, y a otros dirigentes de Bac Ninh, Lam Dong y An Giang, por violar las regulaciones del Partido, las leyes del Estado, los reglamentos sobre acciones prohibidas y responsabilidad de actuar como ejemplos de militantes, afectando la reputación del PCV y las agencias de gestión estatal./.