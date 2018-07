Turistas en la Tumba del Emperador de Tu Duc (Fuente: VNA) Thua Thien – Hue, (VNA) El Centro de Preservación de Reliquias de la Antigua Capital Imperial de Hue y las empresas CyArk y Seagate de Estados Unidos trabajan en la digitalización de los datos de la tumba del Emperador Tu Duc y del Palacio de An Dinh en esta provincia centrovietnamita.

El proyecto, que busca divulgar los valores culturales, históricos y arquitectónicos de esas construcciones, comprende la aplicación de tecnologías modernas de almacenamiento de datos e imágenes y el establecimiento del plano en 3D de esas obras, así como la promoción a nivel internacional del turismo local.



La digitalización de datos de esas reliquias no solo facilita las labores de preservación y restauración, sino que contribuye a desarrollar la industria turística local mediante el mejoramiento de los servicios y las experiencias de los excursionistas.



De acuerdo con el director del Centro local de Preservación de Reliquias, Phan Thanh Hai, gracias a este programa también se transmiten los valores históricos a las nuevas generaciones.



El Palacio An Dinh fue construido a inicios del siglo XX cerca del río An Cuu, en una superficie de más de 23 mil metros cuadrados.



La tumba del Emperador Tu Duc es un complejo arquitectónico que abarca 12 hectáreas de superficie con 50 construcciones entre palacios y pabellones. Se edifició en tres años (1864 - 1867) y su hermoso paisaje y la tumba del Emperador lo han convertido es uno de los destinos turísticos más atractivos de la localidad. –VNA