Ben Tre, Vietnam (VNA)- Quienes visiten Ben Tre tienen oportunidad de disfrutar de cientos de platos hechos con coco , de sabores únicos y atractivos. La sureña provincia vietnamita estableció en junio de 2022 un récord mundial con 222 delicias elaboradas con esa fruta.Arroz de cocoEl arroz con coco usa como ingrediente un tipo especial de arroz pegajoso y fragante. El chef usa un cuchillo afilado para cortar un círculo en la parte superior del coco, luego agrega las cantidades adecuadas de arroz y agua de coco y cocina la mezcla al vapor durante aproximadamente una hora. Cuando el arroz está cocido, los comensales pueden disfrutarlo con gambas salteadas o pescados estofados para sentir plenamente el sabor dulce y graso del plato.Papel de arroz con cocoEste producto está asociado al nombre de la aldea de My Long, comuna de My Thanh, distrito de Giong Trom. Hecho de harina de arroz y leche de coco, el papel de arroz con coco de Ben Tre tiene diversos sabores basados en agregados como sésamo, leche, salchichas, camarones secos y jengibre.Gusanos de cocoLos gusanos de coco son la larva de dinastinos (Dynastinae) que viven en el árbol de coco. Este animal es pequeño, blando, gordo y rico en nutrientes. Debido a que solo viven en los árboles, los gusanos de coco son limpios, por lo que solo hay que lavarlos y ponerlos en un tazón de salsa de pescado con chile.Quienes lo comen, separan la cabeza del gusano de una mordida y disfrutan de la leche grasosa en su cuerpo. Los gusanos pueden comerse crudos, pero también asarse a la parrilla o freírse con mantequilla.Caracoles al vapor con agua de cocoLos caracoles de arroz (assiminea lutea) son capturados en el islote de Phu Da, comuna de Vinh Binh, distrito de Cho Lach. De caparazón verde y carne blanca, espesa, grasosa y dulce, pero no viscosa, son famosos por su delicioso sabor.Estos moluscos forman parte de muchos platos, como salteados con coco o con hierba de limón y chile, cocinados con salsa de pescado o mezclados con ensalada, pero elaborados al vapor con agua de coco conservan su sabor dulce y son el plato favorito de muchos gastrónomos. VNA/Nhan Dan