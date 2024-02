La provincia de Bac Giang aprueba proyectos de viviendas sociales destinados a trabajadores. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La superficie de terreno zonificada para el desarrollo de viviendas sociales ha aumentado en cinco mil 031 hectáreas desde las tres mil 359 reportadas en 2020, según el Ministerio de Construcción.Como tal, ahora hay mil 249 lotes de tierra que cubren ocho mil 390 hectáreas para la construcción de viviendas sociales.El Ministerio de Construcción y el Banco Estatal de Vietnam presentaron recientemente un informe sobre la implementación del plan para la construcción de al menos un millón de viviendas sociales para personas de bajos ingresos y trabajadores de parques industriales en el período 2021-2030.Según el Ministerio de Construcción, muchas localidades han prestado atención a la zonificación de terrenos para viviendas sociales, como la provincia de Dong Nai con mil 063 hectáreas, Ciudad Ho Chi Minh (608 hectáreas), Long An (577 hectáreas), la ciudad de Hai Phong (471 hectáreas) y Hanoi (412 hectáreas). Sin embargo, otras no lo han hecho, incluidas las provincias de Ninh Binh, Ha Giang, Lai Chau, Nghe An, Dak Nong, Ninh Thuan y Dong Thap.Desde 2021 hasta finales de 2023, se implementaron en todo el país 499 proyectos de vivienda social con 411 mil 250 departamentos. Entre ellos, se completaron 71 proyectos con 37 mil 868 departamentos, otros 127 con 107 mil 896 departamentos iniciaron su construcción y los 301 restantes con 265 mil 486 departamentos tuvieron aprobadas sus políticas de inversión.El viceministro de Construcción Nguyen Van Sinh señaló que gracias a las firmes instrucciones del Gobierno y el Primer Ministro, así como al compromiso de los ministerios, sectores y localidades, se han obtenido resultados significativos en el desarrollo de viviendas sociales en el pasado reciente.Muchas localidades están atrayendo activamente inversiones para construir viviendas sociales, como Bac Ninh, 15 proyectos con seis mil apartamentos; Bac Giang, cinco proyectos con 12 mil 475 apartamentos; Hai Phong, siete proyectos con 11 mil 678 apartamentos; Binh Duong, siete proyectos con seis mil 557 apartamentos, y Dong Nai, ocho proyectos con nueve mil 074 apartamentos, dijo.Mientras tanto, a pesar de la gran demanda de viviendas sociales, la inversión en este tipo de alojamiento en varias localidades sigue siendo modesta en comparación con el objetivo del plan para 2025. En consecuencia, Hanoi tiene sólo tres proyectos con alrededor de mil 700 apartamentos, que satisfacen sólo el 9% de la demanda. Ciudad Ho Chi Minh tiene siete proyectos con cuatro mil 996 apartamentos, o el 19% de la demanda, mientras que Da Nang tiene cinco proyectos con dos mil 750 apartamentos, o el 43% de la demanda.En particular, provincias como Vinh Phuc, Ninh Binh, Nam Dinh, Long An y Quang Ngai no han lanzado ningún proyecto desde 2021, según el funcionario.Ante este hecho, el Ministerio de Construcción ha instado frecuentemente a las localidades a promover el desarrollo de viviendas sociales y dar a conocer los proyectos elegibles para préstamos blandos a fin de cumplir el objetivo del plan, añadió./.