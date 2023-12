Ba Ria-Vung Tau desarrolla áreas urbanas de turismo costero (Fuente:VNA)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Ba Ria-Vung Tau está trabajando para mejorar su marca turística y las experiencias de los visitantes, gracias a sus ventajas como un clima templado y cálido durante todo el año con playas, ecosistemas de manglares ricos y una infraestructura turística armoniosa.



Despertar potencialidades y ventajas



Según su planificación para el período 2021-2030 con visión hasta 2050, Ba Ria-Vung Tau fijó el turismo como uno de los cinco pilares económicos importantes. El plan describe la dirección para desarrollar la fuerza impulsora de la economía turística en la zona costera del sureste con una cadena de áreas urbanas turísticas como Vung Tau, Long Hai, Phuoc Hai, Loc An, Ho Tram, Binh Chau y el parque nacional Con Dao.



En la actualidad, la infraestructura turística local está mejorando progresivamente, tanto en calidad como en cantidad, con mil 490 establecimientos de alojamiento que ofrecen 30 mil 623 habitaciones. De ellos, cerca de 900 hoteles han sido valorados de uno a cinco estrellas con ocho mil 522 habitaciones.



Según estadísticas locales, la provincia cuenta con 45 agencias de viajes nacionales e internacionales en funcionamiento. Se han establecido y desarrollado marcas reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, como The Grand - Ho Tram Strip, Six Senses Con Dao, The Imperial, Pullman, Marina Bay Resort, Malibu y Melia at the Hampton.



La infraestructura de transporte se mejora cada vez más para brindar mejores servicios a los turistas. La provincia está intensificando las actividades de economía digital, conocimiento digital y datos digitales para aumentar la productividad laboral y optimizar la promoción turística, centrándose en la publicidad a través de los medios nacionales y globales.

Ba Ria-Vung Tau desarrolla áreas urbanas de turismo costero (Fuente:VNA)

Se están configurando zonas turísticas de lujo y de clase mundial en combinación con esfuerzos para construir un entorno turístico seguro y de calidad. El año pasado, la ciudad de Vung Tau fue la única localidad de Vietnam reconocida por cumplir dos veces el estándar de Ciudad Turística Limpia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Hoang Vu Thanh, presidente del Comité Popular de Vung Tau, reveló que su urbe se centra en elevar la calidad de las playas y persistirá en explorar y desarrollar el potencial turístico local, esforzándose por establecer a Vung Tau como un destino turístico líder en la región y a nivel mundial.



A la altura del estatus de ciudad turística costera



Ba Ria -Vung Tau cuenta con una cadena de tres áreas urbanas costeras que desempeñan un papel clave en el impulso de su desarrollo socioeconómico, a saber: la ciudad de Vung Tau y los pueblos de Long Hai y Phuoc Hai. Según lo previsto, la provincia Ba Ria -Vung Tau tendrá siete urbes litorales.



La provincia también está invirtiendo en mejorar y ampliar arterias viales claves, en particular la ruta DT 994 que une la ciudad municipal de Phu My y la comuna de Binh Chau en el distrito de Xuyen Moc en busca de crear comodidad para los turistas.



Hasta 2030, se completará el sistema de transporte local, conectando cuatro áreas urbanas satélite en torno a proyectos turísticos costeros.



Al cierre de noviembre, el número total de llegadas de turistas a la provincia alcanzó casi 14 millones, o el 99,71% del plan anual, lo que representa un aumento anual de alrededor del 22%. Los ingresos totales se estimaron en aproximadamente 608 millones de dólares, un 2,87% más que el plan anual y una subida superior al 30% año tras año.



Trinh Hang, director del Departamento de Turismo provincial, reveló que la provincia aspira a tener al menos un modelo de desarrollo de productos turísticos nocturnos en todas las localidades para 2030.



Hay planes para establecer distintos complejos de entretenimiento nocturno en Xuyen Moc y Vung Tau y desarrollar productos turísticos en centros donde se concentran multitudes de visitantes, para conformar y desarrollar su marca turística nocturna./.