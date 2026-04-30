Campaña Ho Chi Minh, decisiva en la Ofensiva General y Levantamiento de la Primavera de 1975

Política
El 14 de abril de 1975, el Buró Político decidió nombrar la campaña de liberación de Saigón – Gia Định como la Campaña Ho Chi Minh, con el lema “Velocidad fulminante, audacia, sorpresa y victoria segura”. En la imagen: El General de Ejército Vo Nguyen Giap y los compañeros de la Comisión Militar Central revisan el plan de combate para la Campaña Ho Chi Minh (abril de 1975). Foto: VNA
El 14 de abril de 1975, el Buró Político decidió nombrar la campaña de liberación de Saigón – Gia Định como la Campaña Ho Chi Minh, con el lema “Velocidad fulminante, audacia, sorpresa y victoria segura”. En la imagen: El General de Ejército Vo Nguyen Giap y los compañeros de la Comisión Militar Central revisan el plan de combate para la Campaña Ho Chi Minh (abril de 1975). Foto: VNA
Ceremonia de entrega de la bandera de la victoria y despedida al Regimiento 3 (Brigada Khe Sanh) antes de partir a la campaña de liberación de Saigón, realizada en el bosque de caucho de Bien Hoa (provincia de Dong Nai). Foto: Quang Thanh – VNA
Ceremonia de entrega de la bandera de la victoria y despedida al Regimiento 3 (Brigada Khe Sanh) antes de partir a la campaña de liberación de Saigón, realizada en el bosque de caucho de Bien Hoa (provincia de Dong Nai). Foto: Quang Thanh – VNA
Los soldados se embarcan en aviones hacia el sur para participar en la Campaña Ho Chi Minh (abril de 1975). Foto: VNA
Los soldados se embarcan en aviones hacia el sur para participar en la Campaña Ho Chi Minh (abril de 1975). Foto: VNA
Todas las fuerzas destinadas al ataque contra Saigón estaban listas. Los oficiales y soldados rebosaban de espíritu combativo y determinación de victoria. En los cascos, en las mangas, en las culatas de los fusiles, en los cañones y en los costados de los vehículos, todos llevaban escrita la frase del querido Tío Ho: “¡Adelante! La victoria total será nuestra”. Foto: VNA
Todas las fuerzas destinadas al ataque contra Saigón estaban listas. Los oficiales y soldados rebosaban de espíritu combativo y determinación de victoria. En los cascos, en las mangas, en las culatas de los fusiles, en los cañones y en los costados de los vehículos, todos llevaban escrita la frase del querido Tío Ho: “¡Adelante! La victoria total será nuestra”. Foto: VNA
El Ejército de Liberación avanza hacia Saigón por la autopista Bien Hoa. Foto: Vu Tao – VNA
El Ejército de Liberación avanza hacia Saigón por la autopista Bien Hoa. Foto: Vu Tao – VNA
Unidades de infantería y tanques avanzan hacia Saigón por la autopista Bien Hoa. Foto: Hua Kiem – VNA
Unidades de infantería y tanques avanzan hacia Saigón por la autopista Bien Hoa. Foto: Hua Kiem – VNA
En la mañana del 30 de abril de 1975, desde todas direcciones, el ejército vietnamita avanzó rápidamente hacia Saigón. Ocupó rápidamente el Cuartel General de la Fuerza Aérea y el Cuartel General de la División de Paracaidistas del enemigo, tomando el control del aeropuerto de Tan Son Nhat. En la imagen: La bandera de la liberación ondea en el aeropuerto de Tan Son Nhat, el 30 de abril de 1975. Foto: Quang Thanh-VNA
En la mañana del 30 de abril de 1975, desde todas direcciones, el ejército vietnamita avanzó rápidamente hacia Saigón. Ocupó rápidamente el Cuartel General de la Fuerza Aérea y el Cuartel General de la División de Paracaidistas del enemigo, tomando el control del aeropuerto de Tan Son Nhat. En la imagen: La bandera de la liberación ondea en el aeropuerto de Tan Son Nhat, el 30 de abril de 1975. Foto: Quang Thanh-VNA
Las fuerzas de liberación toman la Escuela de Blindados del régimen títere en la base de Nuoc Trong (Bien Hoa). Foto: Hua Kiem-VNA
Las fuerzas de liberación toman la Escuela de Blindados del régimen títere en la base de Nuoc Trong (Bien Hoa). Foto: Hua Kiem-VNA
El pueblo de Saigón da la bienvenida al Ejército de Liberación. Foto: Hua Kiem-VNA
El pueblo de Saigón da la bienvenida al Ejército de Liberación. Foto: Hua Kiem-VNA
Las fuerzas de liberación de la División 304 avanzan por la calle Thi Nghe, entrando en la ciudad de Saigón en la mañana del 30 de abril de 1975. Foto: Quang Khanh – VNA
Las fuerzas de liberación de la División 304 avanzan por la calle Thi Nghe, entrando en la ciudad de Saigón en la mañana del 30 de abril de 1975. Foto: Quang Khanh – VNA
A las 11:30 del 30 de abril de 1975, los tanques del Ejército de Liberación atravesaron la reja de hierro, tomaron el Palacio Presidencial del régimen títere de Saigón, el último bastión del enemigo, poniendo fin con gloria a la larga lucha de 30 años del pueblo contra la invasión extranjera. Foto: Mai Huong – VNA
A las 11:30 del 30 de abril de 1975, los tanques del Ejército de Liberación atravesaron la reja de hierro, tomaron el Palacio Presidencial del régimen títere de Saigón, el último bastión del enemigo, poniendo fin con gloria a la larga lucha de 30 años del pueblo contra la invasión extranjera. Foto: Mai Huong – VNA
A las 11:30 del 30 de abril de 1975, los tanques del Ejército de Liberación atravesaron la puerta de hierro, tomando el Palacio Presidencial del régimen títere de Saigón, el último bastión del enemigo, poniendo fin con gloria a la larga lucha de 30 años del pueblo contra la invasión extranjera. Foto: Mai Huong-VNA
A las 11:30 del 30 de abril de 1975, los tanques del Ejército de Liberación atravesaron la puerta de hierro, tomando el Palacio Presidencial del régimen títere de Saigón, el último bastión del enemigo, poniendo fin con gloria a la larga lucha de 30 años del pueblo contra la invasión extranjera. Foto: Mai Huong-VNA
El presidente títere Dương Van Minh y su gabinete llegan a la emisora de radio de Saigón para anunciar la rendición incondicional, al mediodía del 30 de abril de 1975. Foto: VNA
El presidente títere Dương Van Minh y su gabinete llegan a la emisora de radio de Saigón para anunciar la rendición incondicional, al mediodía del 30 de abril de 1975. Foto: VNA
El capitán Pham Xuan The (a la derecha), subcomandante del Regimiento 66, División 304 (Cuerpo de Ejército 2), junto con los combatientes del Ejército de Liberación, escoltan al presidente Duong Van Minh y al primer ministro Vu Van Mau del régimen títere de Saigón hacia la emisora de radio para leer la declaración de rendición incondicional. Foto: VNA
El capitán Pham Xuan The (a la derecha), subcomandante del Regimiento 66, División 304 (Cuerpo de Ejército 2), junto con los combatientes del Ejército de Liberación, escoltan al presidente Duong Van Minh y al primer ministro Vu Van Mau del régimen títere de Saigón hacia la emisora de radio para leer la declaración de rendición incondicional. Foto: VNA
El pueblo de Saigón se alegra al encontrarse con las fuerzas de liberación, al mediodía del 30 de abril de 1975. Foto: Quang Thanh - VNA
El pueblo de Saigón se alegra al encontrarse con las fuerzas de liberación, al mediodía del 30 de abril de 1975. Foto: Quang Thanh - VNA
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Campaña Ho Chi Minh, decisiva en la Ofensiva General y Levantamiento de la Primavera de 1975

A las 17:00 horas del 26 de abril de 1975, el ejército vietnamita comenzó un gran ataque sobre Saigón, dando inicio a la histórica Campaña Ho Chi Minh. Tras más de tres días y noches de intensos combates, logró ocupar numerosas bases y posiciones, rompiendo la línea defensiva del enemigo, destruyendo y desintegrando la mayoría de sus divisiones. A las 11:30 del 30 de abril, la bandera revolucionaria ondeó en el techo del Palacio Presidencial del gobierno de Saigón - el Palacio de la Independencia. La histórica Campaña Ho Chi Minh resultó en una victoria total, poniendo fin a la guerra de resistencia contra Estados Unidos, liberando completamente el sur y reunificando el país.

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