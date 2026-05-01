Política

Vietnam y Japón refuerzan asociación estratégica integral en contexto de incertidumbre global

Antes de la visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a Vietnam del 1 al 3 de mayo, Toshiro Nishizawa, investigador sénior de SCERU-GraSPP de la Universidad de Tokio, valoró en una entrevista el significado del viaje y las perspectivas de cooperación bilateral.

Toshiro Nishizawa, investigador sénior de SCERU-GraSPP de la Universidad de Tokio. (Fuente: VNA)
Toshiro Nishizawa, investigador sénior de SCERU-GraSPP de la Universidad de Tokio. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA)- Antes de la visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a Vietnam del 1 al 3 de mayo, Toshiro Nishizawa, investigador sénior de SCERU-GraSPP de la Universidad de Tokio, valoró en una entrevista el significado del viaje y las perspectivas de cooperación bilateral.

Señaló que la visita tiene una importancia estratégica considerable para la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, especialmente en un momento en que las tensiones en Oriente Medio continúan afectando la estabilidad global.

La relación bilateral fue elevada en noviembre de 2023 de “Asociación estratégica amplia para la paz y la prosperidad en Asia” a “Asociación estratégica integral para la paz y la prosperidad en Asia y el Mundo”, lo que refleja la profundización y ampliación de la cooperación en un entorno internacional cada vez más complejo.

La Declaración Conjunta de 2023 subraya el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y a la soberanía, independencia e integridad territorial de cada país, principios cuya reafirmación resulta oportuna y esencial.

Ante la inestabilidad global y las interrupciones en las cadenas de suministro de energía y recursos críticos, Nishizawa destacó la necesidad de cooperación. Bajo este marco, ambos países pueden coordinarse no solo bilateralmente, sino también con socios y organizaciones internacionales.

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El 18 de marzo de 2026, el Ministerio de Finanzas de Vietnam, en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), organizó un seminario sobre préstamos para la transición verde y la adaptación al cambio climático. (Fuente: VNA)



Indicó que Japón y las economías asiáticas están profundamente interconectadas en las cadenas de suministro. Japón depende de la región para insumos médicos esenciales, por lo que cualquier interrupción energética tendría consecuencias socioeconómicas severas.

La iniciativa “Asociación para la Resiliencia del Suministro Energético y de Recursos en Asia”, anunciada el 15 de abril en la Cumbre ampliada de la Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero (AZEC+), contempla unos 10 mil millones de dólares en cooperación financiera para respuesta a emergencias y medidas estructurales como reservas regionales de petróleo y diversificación energética.

A corto plazo, ambos países promoverán esfuerzos diplomáticos para poner fin a los conflictos en Oriente Medio, origen de las actuales disrupciones.

“Vietnam, con las sextas mayores reservas de tierras raras del mundo, es un socio indispensable”, afirmó, subrayando que la cooperación japonesa en el procesamiento avanzado aportará valor añadido.

Sobre la estrategia Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), destacó que Vietnam mantiene su autonomía estratégica y apoya un enfoque abierto e inclusivo, alineado con su política exterior de diversificación y multilateralización.

FOIP se basa en tres pilares: Estado de derecho, libertad de navegación y comercio; prosperidad económica; y paz y estabilidad. La visita permitirá reafirmar estos principios.

Nishizawa prevé avances en proyectos en curso como descarbonización bajo AZEC, préstamos ODA para transición verde, formación en semiconductores e inteligencia artificial (IA), y proyectos ferroviarios urbanos.

También destacó el potencial de cooperación en ciencia de materiales, tecnologías ambientales, biotecnología y gobernanza digital, mediante un enfoque integrado de investigación, educación e industrialización.

Finalmente, resaltó el crecimiento de una empresa vietnamita de tecnología informativa en Tokio como ejemplo exitoso de cooperación, al conectar ambos países y contribuir a un desarrollo sostenible./.

VNA
#Vietnam #Japón #Takaichi Sanae
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Resolución 59

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