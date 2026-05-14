Presidente de Parlamento de Vietnam insta a fortalecer la reforma legal y la transformación digital

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión de trabajo con la Junta Permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores del Legislativo para desplegar las tareas clave de 2026.



En el encuentro, el máximo legislador enfatizó que la labor de construcción de leyes y tratados internacionales debe ser la prioridad central, destacando la necesidad de preparar proyectos cruciales como la Ley de Seguridad de Datos y la Ley de Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el programa legislativo 2026-2027.



Tran Thanh Man elogió los logros de la Comisión durante la XV Legislatura y la primera mitad de 2026, resaltando la aprobación de leyes complejas con un alto consenso, en algunos casos del 100%.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man en la reunión. (Foto: VNA)



Asimismo, valoró la contribución de la diplomacia parlamentaria al elevar la posición de Vietnam en la arena internacional y proteger los intereses soberanos.



No obstante, el presidente del Parlamento señaló con franqueza que algunas actividades de relaciones exteriores aún son formales y carecen de eficacia sustantiva, instando a una coordinación más estrecha en el intercambio de información y la gestión de asuntos emergentes.



Para los meses restantes de 2026, el líder legislativo solicitó a la Comisión renovar el pensamiento en la elaboración de leyes, integrando profundamente los factores de defensa y seguridad en cada proyecto. Específicamente, pidió acelerar la institucionalización de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las directrices del Buró Político sobre la integración internacional.



Además, subrayó la urgencia de presentar la resolución que regula la supervisión de la implementación de tratados y acuerdos internacionales, garantizando que las leyes aprobadas se traduzcan rápidamente en beneficios reales para la sociedad.



En el ámbito de la supervisión, el presidente de la Asamblea Nacional instó a fortalecer el seguimiento de los compromisos internacionales de los cuales Vietnam forma parte, así como de los acuerdos de cooperación entre el Parlamento vietnamita y sus homólogos extranjeros.



Tran Thanh Man exigió que este monitoreo sea sistemático (mensual y trimestral), clarificando qué compromisos se han cumplido y cuáles están pendientes.



Debemos pasar de un estado de “marcha lenta” a uno de “marcha rápida”, trabajando con mayor intensidad y eficiencia, subrayó el mandatario.



El máximo legislador de Vietnam hizo un llamado a acelerar la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en las actividades de la Comisión para reducir la carga administrativa y mejorar la calidad del asesoramiento político.



El presidente de la Asamblea Nacional confió en que la Comisión continuará promoviendo sus resultados, superando las limitaciones y elevando la calidad de sus actividades en el nuevo mandato con un espíritu de unidad y responsabilidad./.