Política

Presidente de Parlamento de Vietnam insta a fortalecer la reforma legal y la transformación digital

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión de trabajo con la Junta Permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores del Legislativo para desplegar las tareas clave de 2026.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión de trabajo con la Junta Permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores del Legislativo para desplegar las tareas clave de 2026.

En el encuentro, el máximo legislador enfatizó que la labor de construcción de leyes y tratados internacionales debe ser la prioridad central, destacando la necesidad de preparar proyectos cruciales como la Ley de Seguridad de Datos y la Ley de Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el programa legislativo 2026-2027.

Tran Thanh Man elogió los logros de la Comisión durante la XV Legislatura y la primera mitad de 2026, resaltando la aprobación de leyes complejas con un alto consenso, en algunos casos del 100%.

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-lam-viec-voi-thuong-truc-uy-ban-quoc-phong-an-ninh-va-doi-ngoai-cua-quoc-hoi-8760552-1.jpg
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man en la reunión. (Foto: VNA)


Asimismo, valoró la contribución de la diplomacia parlamentaria al elevar la posición de Vietnam en la arena internacional y proteger los intereses soberanos.

No obstante, el presidente del Parlamento señaló con franqueza que algunas actividades de relaciones exteriores aún son formales y carecen de eficacia sustantiva, instando a una coordinación más estrecha en el intercambio de información y la gestión de asuntos emergentes.

Para los meses restantes de 2026, el líder legislativo solicitó a la Comisión renovar el pensamiento en la elaboración de leyes, integrando profundamente los factores de defensa y seguridad en cada proyecto. Específicamente, pidió acelerar la institucionalización de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las directrices del Buró Político sobre la integración internacional.

Además, subrayó la urgencia de presentar la resolución que regula la supervisión de la implementación de tratados y acuerdos internacionales, garantizando que las leyes aprobadas se traduzcan rápidamente en beneficios reales para la sociedad.

En el ámbito de la supervisión, el presidente de la Asamblea Nacional instó a fortalecer el seguimiento de los compromisos internacionales de los cuales Vietnam forma parte, así como de los acuerdos de cooperación entre el Parlamento vietnamita y sus homólogos extranjeros.

Tran Thanh Man exigió que este monitoreo sea sistemático (mensual y trimestral), clarificando qué compromisos se han cumplido y cuáles están pendientes.

Debemos pasar de un estado de “marcha lenta” a uno de “marcha rápida”, trabajando con mayor intensidad y eficiencia, subrayó el mandatario.

El máximo legislador de Vietnam hizo un llamado a acelerar la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en las actividades de la Comisión para reducir la carga administrativa y mejorar la calidad del asesoramiento político.

El presidente de la Asamblea Nacional confió en que la Comisión continuará promoviendo sus resultados, superando las limitaciones y elevando la calidad de sus actividades en el nuevo mandato con un espíritu de unidad y responsabilidad./.

VNA
#Vietnam #Asamblea Nacional #Tran Thanh Man #seguridad de datos #transformación digital #reforma legal #defensa #relaciones exteriores
Seguir VietnamPlus

Diplomacia interparlamentaria

Resolución 66: innovación legislativa

Noticias relacionadas

El coordinador superior del Instituto de Estudios Estratégicos y de Defensa de Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis. (Fuente: VNA)

Diplomacia parlamentaria fortalece la cohesión de ASEAN, según experto indonesio

El coordinador superior del Instituto de Estudios Estratégicos y de Defensa de Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, destacó el creciente papel de la Asamblea Nacional de Vietnam y de las autoridades locales en el impulso del desarrollo socioeconómico y la reforma legal, al tiempo que afirmó que la diplomacia parlamentaria también contribuye a fortalecer la cohesión dentro de la ASEAN.

Ver más

Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, sostuvo una reunión de trabajo con Ean Khun, miembro del Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC) y vicepresidente y jefe de la Comisión Permanente del Buró Ejecutivo del PPC en la provincia de Siem Reap.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi acogerá el Foro del Futuro de ASEAN 2026 a mediados de junio

La tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebrará a mediados de junio en Hanoi, bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y desarrollo centrado en las personas”, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera celebrada hoy en esta capital.

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados

Con motivo del 85º aniversario de la fundación de la Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh (15 de mayo de 1941), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en el Palacio Presidencial con 85 miembros destacados de la organización procedentes de todo el país.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: baoquocte.vn)

Vietnam exige respeto a su soberanía sobre archipiélago de Truong Sa

Vietnam exige que las partes pertinentes respeten su soberanía sobre el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y se abstengan de realizar acciones que compliquen la situación en el Mar del Este, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

El primer ministro Le Minh Hung entrega el título de Héroe a la Policía de Hai Phong. (Foto: VNA)

Policía de ciudad de Hai Phong recibe título de Héroe de las Fuerzas Armadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Policía de la ciudad portuaria de Hai Phong, en reconocimiento a sus logros excepcionales en el mantenimiento de la seguridad política y el orden social durante el periodo 2015-2025.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita preside reunión de revisión de 100 años de liderazgo del Partido

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy la primera reunión del Comité Directivo para resumir el siglo de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, la orientación del desarrollo para los próximos 100 años y la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma de Construcción Nacional en la etapa de transición hacia el socialismo.

El embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena. (Foto: VNA)

Impulsan la cooperación entre Vietnam y la ONU en la lucha contra la delincuencia

La nueva directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Kathina Juma, asumió oficialmente sus funciones y sostuvo un encuentro de cortesía con embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena.

El embajador de China en Vietnam, He Wei. Foto: VNA

Relaciones China–Vietnam alcanzan nuevo nivel de confianza y cooperación

El embajador de China en Vietnam, He Wei, subrayó en un artículo publicado en el Diario del Pueblo la relevancia política y los resultados de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China, realizada por invitación de su homólogo Xi Jinping.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, (izquierda) se reúne en Phnom Penh con el presidente del Senado, presidente interino camboyano y titular del Partido Popular de Camboya, Hun Sen. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya fortalecen nexos bilaterales durante visita de dirigente partidista vietnamita

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, realizó una visita oficial a Camboya para reforzar la cooperación bilateral, la confianza política y los vínculos históricos entre ambos países rumbo al 60 aniversario de relaciones diplomáticas.