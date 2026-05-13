Vietnam fortalece su marco jurídico con la promulgación de nueve nuevas leyes

Hanoi (VNA) - La Oficina Precidencial de Vietnam anunció hoy en una rueda de prensa en Hanoi la Orden del Presidente sobre nueve leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura durante su primer período de sesiones.



Las leyes incluyen la Ley de la Capitalidad (enmendada); la Ley de Acceso a la Información (enmendada); la Ley del Estado Civil (enmendada); la Ley de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Emulación y Recompensa; la Ley de Creencias y Religiones (enmendada); la Ley de modificación y complementación de varios artículos de la Ley sobre las Misiones Representativas de Vietnam en el Extranjero; la Ley de modificación y complementación de varias disposiciones tributarias; así como las leyes modificadas sobre Notariado y Asistencia Jurídica.



La Ley de la Capitalidad (enmendada), que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, busca crear un marco jurídico para impulsar el desarrollo de Hanoi como centro político, económico y cultural del país. La norma amplía la descentralización y la autonomía de las autoridades municipales en áreas como organización administrativa, presupuesto, planificación urbana, transformación digital, salud, cultura y seguridad pública. El Consejo Popular y el Comité Popular municipal podrán emitir regulaciones específicas para simplificar trámites administrativos y fomentar la innovación y la transformación digital, garantizando al mismo tiempo mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.



La Ley de Acceso a la Información de 2026, vigente desde el 1 de septiembre de 2026, continúa institucionalizando las políticas orientadas a fortalecer la democracia y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información. La ley amplía el alcance de la información que debe hacerse pública y redefine las responsabilidades de las autoridades locales conforme al nuevo modelo organizativo. También establece claramente qué información puede ser accesible, restringida o accesible bajo condiciones, equilibrando el derecho ciudadano con la protección de secretos de Estado y datos personales.

El subjefe de la Oficina Precidencial de Vietnam, Can Van Tai, habla en la cita (Fuente: VNA)





La Ley del Estado Civil (enmendada), vigente a partir del 1 de marzo de 2027, delega completamente el registro de actos del estado civil a los Comités Populares comunales. Los ciudadanos podrán realizar trámites en cualquier comuna, sin depender de su lugar de residencia. La ley impulsa además la digitalización de los datos del estado civil y aplica el principio de “proporcionar información una sola vez”.



La Ley de modificación de la Ley de Emulación y Recompensa, vigente desde el 1 de octubre de 2026, busca perfeccionar el marco jurídico tras la reorganización del aparato estatal, fortalecer la descentralización y renovar el trabajo de emulación y reconocimiento. La ley prioriza la recompensa a colectivos e individuos de zonas montañosas y étnicas minoritarias, así como a ejemplos destacados en innovación y transformación digital.



La Ley de Creencias y Religiones (enmendada), vigente desde el 1 de enero de 2027, garantiza mejor la libertad de creencias y religión, al tiempo que fortalece la gestión estatal, simplifica procedimientos administrativos y promueve la transformación digital en este ámbito.



La Ley modificada sobre las Misiones Representativas de Vietnam en el Extranjero, vigente desde el 1 de julio de 2026, tiene como objetivo modernizar la organización, aumentar el profesionalismo y reforzar la descentralización en las actividades diplomáticas.



La ley que modifica varias leyes tributarias entró en vigor inmediatamente después de su aprobación y se centra en perfeccionar las políticas fiscales aplicables a hogares comerciales y pequeñas empresas, otorgando al Gobierno flexibilidad para definir umbrales de ingresos exentos de impuestos según cada período.



Las leyes modificadas sobre Notariado y Asistencia Jurídica, ambas vigentes desde el 1 de enero de 2027, buscan simplificar procedimientos, promover el uso de datos electrónicos, ampliar los beneficiarios de asistencia jurídica y mejorar la protección de los derechos e intereses legítimos de la población./.