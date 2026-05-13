Máximo dirigente vietnamita insta a consolidar comités directivos sobre reforma institucional y judicial

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy una reunión con ministerios y organismos sobre la organización y funcionamiento de los Comités Directivos Centrales para el perfeccionamiento institucional y jurídico y para la reforma judicial.



En el encuentro, el dirigente subrayó la estrecha relación entre la elaboración de leyes, su implementación y la reforma judicial, destacando la necesidad de un mando unificado que garantice coherencia, articulación y eficacia.



En este contexto, hizo hincapié en la necesidad de reorganizar los dos comités existentes, reduciendo puntos de coordinación sin disminuir funciones, con responsabilidades y resultados claramente definidos.



Tras la reestructuración, el nuevo órgano se denominará Comité Directivo Central para el perfeccionamiento institucional y la ejecución de la ley, encabezado por el propio secretario general y presidente.



To Lam declaró que esta reorganización no responde a un mero ajuste mecánico, sino a la necesidad de redefinir el mecanismo de liderazgo en la construcción de un Estado socialista de derecho de Vietnam.



Dijo que el perfeccionamiento del sistema jurídico no se limita a la técnica legislativa, sino que abarca también la aplicación de las leyes, el control del poder, la protección de la justicia, de los derechos humanos y ciudadanos, así como la creación de un entorno jurídico transparente y estable para el desarrollo.





En la reunión. (Foto: VNA)

El dirigente subrayó que el nuevo comité asumirá funciones de orientación estratégica, coordinación, supervisión e impulso, sin sustituir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, la gestión estatal del Gobierno ni las atribuciones de los órganos competentes.



Su enfoque principal se centra exclusivamente en las políticas, las directrices estratégicas, los proyectos principales y los asuntos que requieren ser reportados al Comité Central, al Buró Político y al Secretariado; coordinar la resolución de obstáculos y problemas intersectoriales; y llevar a cabo inspecciones, supervisión y aplicación de la ley, así como gestionar las responsabilidades políticas que les correspondan.



El secretario general y presidente instó a establecer un órgano permanente y un equipo de apoyo interinstitucional con alta capacidad de asesoramiento estratégico, especializado en derecho, justicia, gobernanza pública y transformación digital. Asimismo, pidió revisar todos los programas, planes, datos y tareas en curso para garantizar la continuidad sin interrupciones.



Además, destacó la importancia de delimitar claramente las funciones de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido y el Ministerio de Justicia, así como perfeccionar los mecanismos de coordinación intersectorial para elevar la eficiencia operativa.



Enfatizó que la eficacia del nuevo comité debe medirse a través de resultados concretos, como la resolución de obstáculos legales, la mejora de la calidad en la elaboración y ejecución de leyes, el fortalecimiento del entorno de inversión y negocios, la protección de la justicia, la prevención de errores judiciales y el aumento del acceso a la justicia para ciudadanos y empresas. Al concluir la reunión, To Lam encomendó al Comité del Partido del Ministerio de Justicia, en coordinación con la Comisión de Asuntos Internos, recopilar las opiniones y perfeccionar el informe para su posterior presentación al Buró Político, a fin de que sea considerado y aprobado./.