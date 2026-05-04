Presidente del Parlamento promete una reforma integral de la Ley de Tierras

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, subrayó hoy la necesidad de una revisión integral de la Ley de Tierras en el próximo período, junto con el fortalecimiento de la supervisión de proyectos retrasados y planes de ordenamiento estancados, como parte de los esfuerzos más amplios para eliminar cuellos de botella y sostener el desarrollo socioeconómico.



Al intervenir en una reunión con votantes en la comuna de Hoc Mon, en Ciudad Ho Chi Minh, Thanh Man destacó que la Asamblea Nacional y su Comité Permanente intensificarán la supervisión de los asuntos relacionados con la tierra, en particular los proyectos paralizados durante largo tiempo y la planificación sin resolver que han afectado los derechos de los ciudadanos y el desarrollo local.



Señaló que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, junto con otros ministerios, sectores y localidades, está revisando actualmente la implementación de la Ley de Tierras y proponiendo enmiendas, además de ajustar la planificación nacional del uso del suelo para el período 2021–2030 con visión a 2050. Estos esfuerzos, dijo, servirán como base para una reforma amplia de la ley en el futuro próximo.



El órgano legislativo también continuará fortaleciendo la supervisión de la gestión de precios, el control de la inflación y exigirá al Gobierno revisar y ajustar el sistema de seguridad social de manera más flexible, especialmente para los trabajadores informales, los grupos de bajos ingresos y las personas mayores sin pensión, subrayó, en respuesta a las preocupaciones de los votantes sobre el aumento del costo de la vida y la presión sobre los ingresos.



El presidente de la Asamblea Nacional señaló recientes acciones legislativas destinadas a aliviar las cargas financieras y estimular la actividad económica. En su primera sesión, la Asamblea Nacional de la XVI legislatura adoptó enmiendas coordinadas a la Ley del Impuesto Especial al Consumo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades.



Además, aprobó una resolución para ajustar los impuestos sobre los combustibles y otros bienes esenciales, creando así más margen para el consumo y la inversión.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la cita (Fuente: VNA)

Al abordar las preocupaciones en materia de salud, reafirmó el compromiso del órgano legislativo de fortalecer los servicios médicos de base. Las recientes revisiones de la Ley de Examen y Tratamiento Médico, junto con resoluciones relacionadas, buscan reducir la sobrecarga en los hospitales de niveles superiores mediante la mejora de la capacidad de los centros de salud locales. Se priorizarán medidas como la transformación digital, la telemedicina y una mayor asignación de personal y equipamiento médico a los niveles inferiores.



En cuanto al empleo y la formación profesional, destacó la Ley de Empleo revisada, vigente a partir del 1 de enero de 2026, que amplía la cobertura del seguro de desempleo y mejora el apoyo tanto para los trabajadores como para las empresas.



Instó al Gobierno a promover aún más la formación profesional a corto plazo orientada al mercado y a crear condiciones favorables para que las pequeñas y medianas empresas generen empleos locales estables.



Respecto al desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, el presidente de la Asamblea Nacional elogió su sólido desempeño económico y sus esfuerzos de reforma, incluido el uso eficaz de los mecanismos de políticas especiales otorgados por la Asamblea Nacional.



Reveló que el Buró Político ha aprobado la política de elaborar una ley específica sobre gobernanza urbana especial para la ciudad. Una vez promulgada, se espera que esta ley abra nuevas oportunidades de crecimiento y aborde limitaciones institucionales de larga data.



La Asamblea Nacional continuará perfeccionando el marco jurídico y de políticas y reforzando la supervisión, exigiendo a las autoridades competentes intensificar los esfuerzos para combatir todas las formas de delincuencia, fortalecer la gestión del mercado y controlar estrictamente la calidad de los alimentos y los productos farmacéuticos, afirmó el máximo legislador.



Reiterando la importancia de la reforma institucional, también señaló los esfuerzos en curso para racionalizar las estructuras administrativas y mejorar la eficiencia de la gobernanza local. Se continuará promoviendo una mayor descentralización y delegación de competencias a las localidades bajo el principio de “las localidades deciden, actúan y asumen la responsabilidad”./.