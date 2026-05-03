Primera ministra japonesa concluye con éxito su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, partió hoy de Hanoi, concluyendo su visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo, realizada por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.



Durante su estancia, la jefa de Gobierno japonesa rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires en la calle Bac Son, en Hanoi.



También fue recibido por el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam; sostuvo conversaciones con Le Minh Hung; y se reunió con el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Ambas partes intercambiaron seis acuerdos de cooperación.



En las reuniones y conversaciones, los líderes vietnamitas dieron la bienvenida a la visita de la primera ministra japonesa y su delegación de alto nivel, destacando que tiene lugar en un momento significativo, cuando ambos países cuentan con nuevos equipos de liderazgo y están impulsando sus respectivos objetivos de desarrollo socioeconómico.



Expresaron su satisfacción por el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales tras más de dos años de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, subrayando los avances en cooperación sustantiva y la alta confianza política, así como la ampliación hacia nuevos ámbitos como la transformación digital, la transición verde, la ciencia, la tecnología y la innovación.



La primera ministra Takaichi reafirmó el respaldo de Japón a las reformas y a los esfuerzos de Vietnam por fortalecer su autonomía económica. Expresó su confianza en que el país logrará mayores avances en el futuro y destacó el deseo de Japón de cooperar estrechamente con Vietnam en la implementación de la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP), así como de acompañar y apoyar sus objetivos de desarrollo en la nueva etapa.



Ambas partes coincidieron en profundizar la cooperación económica como pilar central de la relación bilateral, mediante el fortalecimiento del comercio, la inversión y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), con el fin de garantizar la seguridad económica, energética y la sostenibilidad agrícola.



También acordaron trabajar para alcanzar una inversión japonesa en Vietnam de 5 mil millones de dólares anuales y un volumen de comercio bilateral de 60 mil millones de dólares para 2030.



Los líderes de ambos países reafirmaron su compromiso de coordinar estrechamente en foros regionales e internacionales como las Naciones Unidas, la ASEAN y la subregión del Mekong, en un contexto internacional complejo y cambiante que afecta a la seguridad económica y energética global, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



En el marco de la visita, la primera ministra japonesa pronunció un importante discurso de política en la Universidad Nacional de Hanoi, donde transmitió un mensaje contundente sobre el futuro de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, además de anunciar actualizaciones relevantes de la iniciativa FOIP.



La primera visita oficial a Vietnam de la primera ministra Takaichi Sanae concluyó con éxito, marcando un hito importante que abre nuevas oportunidades y aporta un renovado impulso a la cooperación bilateral./.

VNA