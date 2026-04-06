Dirigente partidista de Vietnam realizará visitas oficiales a Laos y Camboya

Hanoi (VNA) El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel que realizará visitas oficiales a Laos el 9 de abril y a Camboya el 10 de abril de 2026, según un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El periplo a Laos se efectuará por invitación de Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos.



Mientras tanto, el viaje a Camboya tendrá lugar por invitación de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya y jefe del Comité Permanente del Comité Central de dicha organización política./.

VNA